Bezirksliga Lüneburg 4: Der letzte Spieltag im Überblick

Der Hedendorfer Sören Hüttmann (links) traf zwischenzeitlich zum Ausgleich. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

Vor dem letzten Spieltag stand bereits fest, dass der FC Cuxhaven in die Landesliga aufsteigt. Deinste und Oste/Oldendorf waren die vorzeitigen Absteiger. Der letzte Spieltag im Überblick:

Der Deinster SV verpasste es in der Vorwoche, sich ein Endspiel im direkten Duell mit dem FC Geestland zu erspielen. Dadurch war der Abstieg des DSV bereits vorher besiegelt. Tore: 0:1 (3.) Forot, 1:1 (24.) und 2:1 (30.) Buschhorn, 2:2 (33.) Wilkens, 3:2 (52.) Blum, 4:2 (68.) Fischer.

Zwei Führungen reichten dem TuS Harsefeld II nicht, um dem Tabellendritten Zählbares abzunehmen. Immerhin beendet der zeitweise akut abstiegsbedrohte TuS die Saison auf dem neunten Platz. Tore: 1:0 (9.) Proft, 1:1 (50.) Strauß, 2:1 (51.) Wandke, 2:2 (76.) Lüders, 2:3 (82.) Manojlovic.

Während Titus Löhden die Spielvereinigung in Führung brachte, unterlief Bruder Silas ein Eigentor zum 1:1. A/O beendet die Saison als bester Stader Bezirksligist auf dem vierten Platz. Tore: 0:1 (12.) T. Löhden, 1:1 (47., ET) S. Löhden.

Ein zusammengewürfelter VSV-Kader mit Verstärkungen aus Zweit- und Drittvertretung erkämpfte sich ein 2:2. Der zwölfte Platz ist trotzdem das schwächste Abschneiden der Hedendorfer seit der Jahrtausendwende. Tore: 1:0 (8.) Bedürftig, 1:1 (17., Elfm.) Hüttmann, 1:2 (31.) Brenneckem, 2:2 (64.) Kobbenbring.

Der Ligaverbleib stand bereits seit der vorherigen Woche fest, nun kamen die Kehdinger als letztes Team über dem Strich nochmal unter die Räder. Tore: 1:0 (14.), 2:0 (19.) beide Jascke, 3:0 (26.) Knoop, 4:0 (40.) Beckhusen, 4:1 (44.) Horwege,5:1 (65.) Jürgens, 6:1 (81.) Klamroth.

O/O verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus der Bezirksliga. Zum Saisonabschluss riefen die Oldendorfer eine hervorragende Vorstellung ab und feierten einen deutlichen Auswärtssieg gegen Stinstedt. Tore: 0:1 (20.) K. Elfers, 0:2 (28.) Duhn, 0:3 (74.) Lüders, 0:4 (75.) Schult, 1:4 (83.) Odihambo, 2:4 (90.+2) Roes.

Spieltext Hammah - TSV Apensen