 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

Bezirksliga Lüneburg 4: Der letzte Spieltag im Überblick

Hedendorf holt Punkt und beendet schwächste Saison seit Langem

von Tageblatt · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser
Der Hedendorfer Sören Hüttmann (links) traf zwischenzeitlich zum Ausgleich. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)
Der Hedendorfer Sören Hüttmann (links) traf zwischenzeitlich zum Ausgleich. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Vor dem letzten Spieltag stand bereits fest, dass der FC Cuxhaven in die Landesliga aufsteigt. Deinste und Oste/Oldendorf waren die vorzeitigen Absteiger. Der letzte Spieltag im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
4
2
Abpfiff

Der Deinster SV verpasste es in der Vorwoche, sich ein Endspiel im direkten Duell mit dem FC Geestland zu erspielen. Dadurch war der Abstieg des DSV bereits vorher besiegelt. Tore: 0:1 (3.) Forot, 1:1 (24.) und 2:1 (30.) Buschhorn, 2:2 (33.) Wilkens, 3:2 (52.) Blum, 4:2 (68.) Fischer.

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
TSV Sievern
TSV SievernSievern
2
3
Abpfiff

Zwei Führungen reichten dem TuS Harsefeld II nicht, um dem Tabellendritten Zählbares abzunehmen. Immerhin beendet der zeitweise akut abstiegsbedrohte TuS die Saison auf dem neunten Platz. Tore: 1:0 (9.) Proft, 1:1 (50.) Strauß, 2:1 (51.) Wandke, 2:2 (76.) Lüders, 2:3 (82.) Manojlovic.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
2
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
1
1
Abpfiff

Während Titus Löhden die Spielvereinigung in Führung brachte, unterlief Bruder Silas ein Eigentor zum 1:1. A/O beendet die Saison als bester Stader Bezirksligist auf dem vierten Platz. Tore: 0:1 (12.) T. Löhden, 1:1 (47., ET) S. Löhden.

Gestern, 16:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
2
2
Abpfiff

Ein zusammengewürfelter VSV-Kader mit Verstärkungen aus Zweit- und Drittvertretung erkämpfte sich ein 2:2. Der zwölfte Platz ist trotzdem das schwächste Abschneiden der Hedendorfer seit der Jahrtausendwende. Tore: 1:0 (8.) Bedürftig, 1:1 (17., Elfm.) Hüttmann, 1:2 (31.) Brenneckem, 2:2 (64.) Kobbenbring.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
6
1
Abpfiff

Der Ligaverbleib stand bereits seit der vorherigen Woche fest, nun kamen die Kehdinger als letztes Team über dem Strich nochmal unter die Räder. Tore: 1:0 (14.), 2:0 (19.) beide Jascke, 3:0 (26.) Knoop, 4:0 (40.) Beckhusen, 4:1 (44.) Horwege,5:1 (65.) Jürgens, 6:1 (81.) Klamroth.

Gestern, 11:30 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
2
4
Abpfiff

O/O verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus der Bezirksliga. Zum Saisonabschluss riefen die Oldendorfer eine hervorragende Vorstellung ab und feierten einen deutlichen Auswärtssieg gegen Stinstedt. Tore: 0:1 (20.) K. Elfers, 0:2 (28.) Duhn, 0:3 (74.) Lüders, 0:4 (75.) Schult, 1:4 (83.) Odihambo, 2:4 (90.+2) Roes.

Gestern, 14:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
2
3
Spieltext Hammah - TSV Apensen