 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
– Foto: Jörg Struwe

Bezirksliga Lüneburg 4: Der 9. Spieltag im Überblick

Sievern souverän - Harsefeld II gewinnt nach spätem Doppelschlag - D/A III atmet auf

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cux
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

A/O II verpasst den Sprung auf Platz zwei, D/A III befreit sich aus dem Keller, Apensen trauert dem verlorenen Punkt hinterher. Der 9. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
4
1
Mit dem Heimsieg überholt Hammah nicht nur Gegner Bokel, sondern auch Geestland sowie Hedendorf und klettert auf den fünften Platz. Tore: 1:0 (4.), 2:0 (57.) beide Michel, 3:0 (58.) Riascos, 3:1 (64.) Holscher, 4:1 (85.) Behrens.

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
3
1
Abpfiff
Während Torhüter Elias Boroske die Torchancen der Rot-Weißen exzellent entschärfte, zeigten sich die Kehdinger gegenüber ihren Gästen gnadenlos effektiv. „Die Erleichterung ist groß“, sagt Trainer Henrik Licht, dessen Team sich aus dem Keller vorerst befreit. „Den Schwung wollen wir mit in die nächsten Spiele nehmen.“ Tore: 1:0 (17.), 2:0 (23.) beide May, 3:0 (33.) Rös, 3:1 (50.) Mittelstädt.

Heute, 15:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
4
4
Abpfiff
Mit einem lupenreinen Hattrick war Cuxhavens Niklas Menke der Spielverderber, der Ahlerstedts Sprung auf den zweiten Platz verhinderte. Denn durch die Punkteteilung bleibt Cuxhaven vor der Spielvereinigung. Tore: 1:0 (4.) T. Löhden, 2:0 (16.) Licht, 3:0 (24.) Hamann, 3:1 (48.) Grabowski, 4:1 (65.) Rost, 4:2 (71.), 4:3 (86., Elfm.), 4:4 (88., Elfm.) alle Menke.

Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
TSV Sievern
TSV SievernSievern
0
4
Abpfiff
Den VSV gelingt es nicht, den punktverlustfreien Spitzenreiter zu stoppen, und rutscht weiter ins Bezirksliga-Mittelmaß ab. Tore: 0:1 (2.) Schult, 0:2 (28.) Müller, 0:3 (39.) Strauß, 0:4 (70.) Grube.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
2
2
Abpfiff
Deinste lag wieder in Führung, musste sich nach einem Doppelschlag aber mit einem Zähler begnügen. Damit bleibt der DSV mit nun drei Pünktchen Tabellenletzter. Tore: 0:1 (9.) Nutbohm, 0:2 (35.) Gerken, 1:2 (59.) Koffi-Konan, 2:2 (63.) Knoop.

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
4
1
Abpfiff
Trotz des frühen Rückstands feiert der FC Oste/Oldendorf im Aufsteigerduell den zweiten Dreier am Stück und verschafft sich im Tabellenkeller wichtige Luft. Tore: 0:1 (4.) Lehmkuhl, 1:1 (7.) P. Elfers, 2:1 (50.) Lüders, 3:1 (68.) Peters, 4:1 (80.) Lüders.

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
1
2
Abpfiff
Apensen stand tief, verteidigte leidenschaftlich und schnupperte an einem wichtigen Sieg. Stattdessen kam Harsefeld nach einem feinen Spielzug spät nicht nur zum Ausgleich, sondern durch einen perfekten Abschluss von Immo Buthmann zum Siegtreffer. „Es ist Wahnsinn, dass wir dieses Spiel noch verloren haben – ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen“, sagt Trainer Marco Dierks. „Das tut mir leid für die Mannschaft, die alles investiert hat.“ Tore: 1:0 (63.) Tetzlaff, 1:1 (88.) Sloma, 1:2 (90.+2) Buthmann.

Aufrufe: 05.10.2025, 19:05 Uhr
TageblattAutor