Bezirksliga Lüneburg 4: Der 9. Spieltag im Überblick

A/O II verpasst den Sprung auf Platz zwei, D/A III befreit sich aus dem Keller, Apensen trauert dem verlorenen Punkt hinterher. Der 9. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick:

Mit dem Heimsieg überholt Hammah nicht nur Gegner Bokel, sondern auch Geestland sowie Hedendorf und klettert auf den fünften Platz. Tore: 1:0 (4.), 2:0 (57.) beide Michel, 3:0 (58.) Riascos, 3:1 (64.) Holscher, 4:1 (85.) Behrens.

Mit einem lupenreinen Hattrick war Cuxhavens Niklas Menke der Spielverderber, der Ahlerstedts Sprung auf den zweiten Platz verhinderte. Denn durch die Punkteteilung bleibt Cuxhaven vor der Spielvereinigung. Tore: 1:0 (4.) T. Löhden, 2:0 (16.) Licht, 3:0 (24.) Hamann, 3:1 (48.) Grabowski, 4:1 (65.) Rost, 4:2 (71.), 4:3 (86., Elfm.), 4:4 (88., Elfm.) alle Menke.

Während Torhüter Elias Boroske die Torchancen der Rot-Weißen exzellent entschärfte, zeigten sich die Kehdinger gegenüber ihren Gästen gnadenlos effektiv. „Die Erleichterung ist groß“, sagt Trainer Henrik Licht, dessen Team sich aus dem Keller vorerst befreit. „Den Schwung wollen wir mit in die nächsten Spiele nehmen.“ Tore: 1:0 (17.), 2:0 (23.) beide May, 3:0 (33.) Rös, 3:1 (50.) Mittelstädt.

Den VSV gelingt es nicht, den punktverlustfreien Spitzenreiter zu stoppen, und rutscht weiter ins Bezirksliga-Mittelmaß ab. Tore: 0:1 (2.) Schult, 0:2 (28.) Müller, 0:3 (39.) Strauß, 0:4 (70.) Grube.

Deinste lag wieder in Führung, musste sich nach einem Doppelschlag aber mit einem Zähler begnügen. Damit bleibt der DSV mit nun drei Pünktchen Tabellenletzter. Tore: 0:1 (9.) Nutbohm, 0:2 (35.) Gerken, 1:2 (59.) Koffi-Konan, 2:2 (63.) Knoop.

Trotz des frühen Rückstands feiert der FC Oste/Oldendorf im Aufsteigerduell den zweiten Dreier am Stück und verschafft sich im Tabellenkeller wichtige Luft. Tore: 0:1 (4.) Lehmkuhl, 1:1 (7.) P. Elfers, 2:1 (50.) Lüders, 3:1 (68.) Peters, 4:1 (80.) Lüders.

Apensen stand tief, verteidigte leidenschaftlich und schnupperte an einem wichtigen Sieg. Stattdessen kam Harsefeld nach einem feinen Spielzug spät nicht nur zum Ausgleich, sondern durch einen perfekten Abschluss von Immo Buthmann zum Siegtreffer. „Es ist Wahnsinn, dass wir dieses Spiel noch verloren haben – ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen“, sagt Trainer Marco Dierks. „Das tut mir leid für die Mannschaft, die alles investiert hat.“ Tore: 1:0 (63.) Tetzlaff, 1:1 (88.) Sloma, 1:2 (90.+2) Buthmann.