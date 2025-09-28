Bezirksliga Lüneburg 4: Der 8. Spieltag im Überblick

D/A III gerät in der Fußball-Bezirksliga in arge Bedrängnis. Hedendorf freut sich über einen Punkt. Deinste verspielt wieder eine Führung. Der 8. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick:

Nicht zum ersten Mal kann der Deinster SV das Resultat nach dem Seitenwechsel nicht halten. Während der DSV am Tabellenende steht, klettert Aufsteiger Oste/Oldendorf mit dem ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg auf einen Nichtabstiegsplatz.

Die Joker Falk Hamann und Niklas Bergann brachten A/O den fünften Sieg. „Wir stehen hinten besser und haben mehr Spielkontrolle“, sagt A/O-Trainer Moris Kaiser. Hammahs Maxim Wieczorek sah in der Folge eines MTV-Elfmeterprotests die Rote Karte (76.).

Die VSV liefern nach zwei 0:4-Pleiten eine starke Antwort, müssen sich nach einer 2:0-Führung aber mit einem Punkt begnügen. In der Nachspielzeit verfehlte Niklas Ehrenberg um Haaresbreite den Lucky Punch. „Dass die Köpfe nach dem schnellen Ausgleich nicht runtergingen, spricht für eine funktionierende Mannschaft“, sagt VSV-Coach Björn Stobbe.

Mit der dritten Pleite ohne eigenen Treffer rutscht D/A auf einen Abstiegsplatz ab. „Es war ein sehr schwaches Spiel von uns, aber immerhin eine Steigerung zu letzter Woche“, sagt Trainer Henrik Licht. „Im Moment haben wir einen richtigen Negativlauf.“ Tore: 0:1 (2.) Riske, 0:2 (50.) Mergard.

Der TuS begann mit mehr Spielkontrolle und legte im zweiten Durchgang den dritten Treffer nach. Mit dem zweiten Sieg am Stück setzt sich Harsefeld im oberen Tabellendrittel fest. Tore: 1:0 (10.) und 2:0 (37.) beide Alarbinieh, 3:0 (76.) Sloma, 3:1 (81.) Riema.