Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow

Bezirksliga Lüneburg 4: Der 7. Spieltag

Kein Sieger im Kellerduell - A/O II fertigt Hedendorf ab

Hedendorf/Neukloster verliert erneut mit 0:4, O/O hat keine Chance gegen den Tabellenführer, Apensen und Deinste weiterhin sieglos. Der 7. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick:

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
0
4
Abpfiff
Nach einer frühen Rote Karte gegen Nico Brünjes stand Hammah einer 70-minütigen Unterzahl gegenüber und kassierte dann vor der Pause auch noch einen Doppelschlag. „Nach dem dritten Tor wurden die Wege dann zu weit, auch wenn sich die Jungs bis zum Ende aufgerieben haben“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Wir lernen daraus und blicken guter Dinge nach vorne.“ Tore: 0:1 (35.) Schepergerdes, 0:2 (37.) Flemmig, 0:3 (46.) Costa, 0:4 (84.) Mittelstädt.

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
0
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
0
3
Abpfiff
Mit dem Auswärtssieg heftet sich Harsefeld in den Windschatten der Verfolgergruppe, D/A II bleibt knapp über dem Strich. Tore: 0:1 (8., ET), 0:2 (69.) Wandke, 0:3 (78.) Meinke.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
0
4
Abpfiff
Die VSV kassieren die zweite 0:4-Pleite in Folge und landen nach dem guten Saisonstart auf dem Boden der Tatsachen. Der Tabellendritte A/O rief wiederum eine souveräne Vorstellung ab und verdiente sich den Auswärtssieg. Tore: 0:1 (16.) Allers, 0:2 (39.) Weigan, 0:3 (62.) und 0:4 (84.) Allers.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
TSV Sievern
TSV SievernSievern
1
5
Abpfiff
Für die noch sieglosen Oldendorfer war der noch punktverlustfreie Tabellenführer aus Sievern ebenfalls eine Nummer zu groß. Tore: 0:1 (10.) Gagelmann, 0:2 (16.) Müller, 1:2 (21.) Wiegmann, 1:3 (50.) Gagelmann, 1:4 (65.) Zander, 1:5 (66.) Preuß.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
1
1
Abpfiff
Die beiden sieglosen Kellerkinder teilen sich die Punkte im direkten Aufeinandertreffen. In der Schlussphase erhöhte Apensen den Druck, verpasste aber den Lucky-Punch. Tore: 1:0 (39.) Steffens, 1:1 (54.) Forot.

