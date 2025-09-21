Bezirksliga Lüneburg 4: Der 7. Spieltag

Hedendorf/Neukloster verliert erneut mit 0:4, O/O hat keine Chance gegen den Tabellenführer, Apensen und Deinste weiterhin sieglos. Der 7. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick:

Nach einer frühen Rote Karte gegen Nico Brünjes stand Hammah einer 70-minütigen Unterzahl gegenüber und kassierte dann vor der Pause auch noch einen Doppelschlag. „Nach dem dritten Tor wurden die Wege dann zu weit, auch wenn sich die Jungs bis zum Ende aufgerieben haben“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Wir lernen daraus und blicken guter Dinge nach vorne.“ Tore: 0:1 (35.) Schepergerdes, 0:2 (37.) Flemmig, 0:3 (46.) Costa, 0:4 (84.) Mittelstädt.

Mit dem Auswärtssieg heftet sich Harsefeld in den Windschatten der Verfolgergruppe, D/A II bleibt knapp über dem Strich. Tore: 0:1 (8., ET), 0:2 (69.) Wandke, 0:3 (78.) Meinke.

Die VSV kassieren die zweite 0:4-Pleite in Folge und landen nach dem guten Saisonstart auf dem Boden der Tatsachen. Der Tabellendritte A/O rief wiederum eine souveräne Vorstellung ab und verdiente sich den Auswärtssieg. Tore: 0:1 (16.) Allers, 0:2 (39.) Weigan, 0:3 (62.) und 0:4 (84.) Allers.

Für die noch sieglosen Oldendorfer war der noch punktverlustfreie Tabellenführer aus Sievern ebenfalls eine Nummer zu groß. Tore: 0:1 (10.) Gagelmann, 0:2 (16.) Müller, 1:2 (21.) Wiegmann, 1:3 (50.) Gagelmann, 1:4 (65.) Zander, 1:5 (66.) Preuß.

Die beiden sieglosen Kellerkinder teilen sich die Punkte im direkten Aufeinandertreffen. In der Schlussphase erhöhte Apensen den Druck, verpasste aber den Lucky-Punch. Tore: 1:0 (39.) Steffens, 1:1 (54.) Forot.