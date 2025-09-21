Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bezirksliga Lüneburg 4: Der 7. Spieltag
Kein Sieger im Kellerduell - A/O II fertigt Hedendorf ab
Nach einer frühen Rote Karte gegen Nico Brünjes stand Hammah einer 70-minütigen Unterzahl gegenüber und kassierte dann vor der Pause auch noch einen Doppelschlag. „Nach dem dritten Tor wurden die Wege dann zu weit, auch wenn sich die Jungs bis zum Ende aufgerieben haben“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Wir lernen daraus und blicken guter Dinge nach vorne.“ Tore: 0:1 (35.) Schepergerdes, 0:2 (37.) Flemmig, 0:3 (46.) Costa, 0:4 (84.) Mittelstädt.
Die VSV kassieren die zweite 0:4-Pleite in Folge und landen nach dem guten Saisonstart auf dem Boden der Tatsachen. Der Tabellendritte A/O rief wiederum eine souveräne Vorstellung ab und verdiente sich den Auswärtssieg. Tore: 0:1 (16.) Allers, 0:2 (39.) Weigan, 0:3 (62.) und 0:4 (84.) Allers.
Für die noch sieglosen Oldendorfer war der noch punktverlustfreie Tabellenführer aus Sievern ebenfalls eine Nummer zu groß. Tore: 0:1 (10.) Gagelmann, 0:2 (16.) Müller, 1:2 (21.) Wiegmann, 1:3 (50.) Gagelmann, 1:4 (65.) Zander, 1:5 (66.) Preuß.
Die beiden sieglosen Kellerkinder teilen sich die Punkte im direkten Aufeinandertreffen. In der Schlussphase erhöhte Apensen den Druck, verpasste aber den Lucky-Punch. Tore: 1:0 (39.) Steffens, 1:1 (54.) Forot.