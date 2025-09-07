Bezirksliga Lüneburg 4: Der 5. Spieltag im Überblick

Hammah und Hedendorf können sich auf ihre torgefährlichen Routiniers verlassen. Deinste und Apensen bleiben die Sorgenkinder, und Aufsteiger FC O/O fehlt mal wieder das Glück.

In der Schlussphase sicherte Mike Pye Hammah den zweiten Sieg in Serie. Damit bleibt der MTV als Tabellenvierter in der Verfolgerposition des nach fünf Spieltagen noch makellosen Primus TSV Sievern. Tore: 1:0 (29.) Brünjes, 1:1 (36.) Ottowitz, 2:1 (77.) Pye.

Während D/A den ersten Sieg einfährt, bleibt Deinste bei einem Zähler am Tabellenende stehen. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber die Einstellung stimmte“, sagt DSV-Coach Filippo Callerame, dessen Team weiter personell arg gebeutelt ist. „D/A war echt gut, für uns ist es erst der fünfte Spieltag und wir werden weiterarbeiten.“ Tore: 0:1 (12.) Vorrath, 1:1 (25.) Nutbohm, 1:2 (35.) Zielke, 1:3 (47.) Krause, 1:4 (76.) Zielke.

Nach zwei Siegen am Stück entführt der TuS Harsefeld II zumindest einen Punkt von der Nordsee und steht damit im oberen Tabellendrittel. Tore: 0:1 (32.) Wilkens, 1:1 (58.) Flemming.

Als die Zeichen bereites auf Punkteteilung standen, legte Jerome Kröger einen Doppelpass mit der Hacke in den Lauf von Sören Hüttmann, der die VSV in Führung brachte. Kurz darauf machte Alireza Mozafari den Deckel für den vierten Sieg im fünften Spiel drauf. Tore: 0:1 (6.) Ehrenberg, 1:1 (13.) Solle, 1:2 (85.) Hüttmann, 1:3 (87.) Mozafari, 2:3 (90.+1) Jascke.

In der fünften Minute der Nachspielzeit verpasst Matti Torge Meyn Oste/Oldendorf den nächsten Nackenschlag und lässt A/O gleichzeitig ins obere Tabellendrittel klettern. Tore: 0:1 (51.) Weigand, 1:1 (63.) Kel. Elfers, 1:2 (74.) Allers, 2:2 (78.) Lüders, 2:3 (90.+5) Meyn.

Bezirksliga-Routinier Niko Grabowski verpasst Apensen mit einem Dreierpack die nächste Niederlage. Der TSV bleibt mit einem Püntkchen am Tabellenende. Tore: 0:1 (31.) und 0:2 (47.) Grabowski, 0:3 (69.) Menke, 1:3 (85.) Wentorp, 1:4 (90.+3) Grabowski.