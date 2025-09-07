 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielbericht
Bezirksliga Lüneburg 4: Der 5. Spieltag im Überblick

Hedendorf und Hammah beißen sich oben fest

Hammah und Hedendorf können sich auf ihre torgefährlichen Routiniers verlassen. Deinste und Apensen bleiben die Sorgenkinder, und Aufsteiger FC O/O fehlt mal wieder das Glück.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
2
1
Abpfiff
In der Schlussphase sicherte Mike Pye Hammah den zweiten Sieg in Serie. Damit bleibt der MTV als Tabellenvierter in der Verfolgerposition des nach fünf Spieltagen noch makellosen Primus TSV Sievern. Tore: 1:0 (29.) Brünjes, 1:1 (36.) Ottowitz, 2:1 (77.) Pye.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
TSV Sievern
TSV SievernSievern
1
3
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 20:15 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
1
4
Abpfiff
Während D/A den ersten Sieg einfährt, bleibt Deinste bei einem Zähler am Tabellenende stehen. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber die Einstellung stimmte“, sagt DSV-Coach Filippo Callerame, dessen Team weiter personell arg gebeutelt ist. „D/A war echt gut, für uns ist es erst der fünfte Spieltag und wir werden weiterarbeiten.“ Tore: 0:1 (12.) Vorrath, 1:1 (25.) Nutbohm, 1:2 (35.) Zielke, 1:3 (47.) Krause, 1:4 (76.) Zielke.

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
0
0

Gestern, 18:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
1
1
Abpfiff
Nach zwei Siegen am Stück entführt der TuS Harsefeld II zumindest einen Punkt von der Nordsee und steht damit im oberen Tabellendrittel. Tore: 0:1 (32.) Wilkens, 1:1 (58.) Flemming.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
2
3
Abpfiff
Als die Zeichen bereites auf Punkteteilung standen, legte Jerome Kröger einen Doppelpass mit der Hacke in den Lauf von Sören Hüttmann, der die VSV in Führung brachte. Kurz darauf machte Alireza Mozafari den Deckel für den vierten Sieg im fünften Spiel drauf. Tore: 0:1 (6.) Ehrenberg, 1:1 (13.) Solle, 1:2 (85.) Hüttmann, 1:3 (87.) Mozafari, 2:3 (90.+1) Jascke.

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
2
3
Abpfiff
In der fünften Minute der Nachspielzeit verpasst Matti Torge Meyn Oste/Oldendorf den nächsten Nackenschlag und lässt A/O gleichzeitig ins obere Tabellendrittel klettern. Tore: 0:1 (51.) Weigand, 1:1 (63.) Kel. Elfers, 1:2 (74.) Allers, 2:2 (78.) Lüders, 2:3 (90.+5) Meyn.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
1
4
Bezirksliga-Routinier Niko Grabowski verpasst Apensen mit einem Dreierpack die nächste Niederlage. Der TSV bleibt mit einem Püntkchen am Tabellenende. Tore: 0:1 (31.) und 0:2 (47.) Grabowski, 0:3 (69.) Menke, 1:3 (85.) Wentorp, 1:4 (90.+3) Grabowski.

