Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow (Archiv)

Bezirksliga Lüneburg 4: Der 10. Spieltag im Überblick

Hedendorf stoppt Negativserie - Apensen verlässt Abstiegszone

Oste/Oldendorf punktet spät, Deinste bleibt weiterhin sieglos, Harsefeld II holt Punkt in Unterzahl - so lief der Bezirksliga-Spieltag.

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
1
4
Abpfiff
+Video
Hedendorf stoppt nach vier sieglosen Spielen den Negativtrend, Deinste bleibt als Tabellenletzter zurück. Tore: 0:1 (5.) Eberstein, 1:1 (32.) Reinecke, 1:2 (48.) Hüttmann, 1:3 (62.) Mance, 1:4 (89.) Hüttmann.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
2
1
Abpfiff

Auch A/O II schafft es nicht, die Siegesserie des TSV Sievern zu brechen. A/O bleibt trotzdem auf dem dritten Platz.

  • Tore: 1:0 (45.) Müller, 2:0 (67.) Tatje, 2:1 (80.) Allers.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
MTV Hammah
MTV HammahHammah
4
0
Abpfiff
+Video

Mit einer dünnen Personaldecke trat Hammah die Auswärtsreise nach Cuxhaven an. „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird“, sagt MTV-Coach Sebastian Frost. „Cuxhaven hat verdient gewonnen, vielleicht aber ein bisschen zu hoch.“

  • Tore: 1:0 (7.) Santos de Oliveira, 2:0 (30.) Lassmann, 3:0 (77.) Ujvari, 4:0 (85.) Grabowski.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
1
1
Abpfiff
Nach dem frühen Rückstand nimmt D/A zumindest einen Zähler mit auf die Heimreise, der Vorsprung auf die Abstiegsränge bleibt aber dünn. Tore: 1:0 (2.) Holscher, 1:1 (68.) Zielke.

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
1
2
Abpfiff

Die Formkurve zeigt beim TSV Apensen klar nach oben, mit dem Dreier verlässt man die Abstiegsränge.

  • Tore: 1:0 (18.) Mergard, 1:1 (22.) Brenken, 1:2 (80.) Ewert.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
1
1
Abpfiff
Die Freude über die Führung bekam schnell einen Dämpfer, weil Immo Buthmann unmittelbar danach für ein Foul an der Mittellinie die Rote Karte sah (35.). „Wir haben in der Halbzeit unser System umgestellt und leidenschaftlich verteidigt“, sagt TuS-Trainer Patrick Reis. „Dass ein Distanzschuss zum Ausgleich führt, ist in dem Moment sehr ärgerlich – ich kann meiner Truppe nach der langen Unterzahl nur ein Kompliment machen.“ Tore: 1:0 (32.) Alarbinieh, 1:1 (73.) Duhn.

Heute, 15:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
4
0

