Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow (Archiv)
Bezirksliga Lüneburg 4: Der 10. Spieltag im Überblick
Hedendorf stoppt nach vier sieglosen Spielen den Negativtrend, Deinste bleibt als Tabellenletzter zurück. Tore: 0:1 (5.) Eberstein, 1:1 (32.) Reinecke, 1:2 (48.) Hüttmann, 1:3 (62.) Mance, 1:4 (89.) Hüttmann.
Mit einer dünnen Personaldecke trat Hammah die Auswärtsreise nach Cuxhaven an. „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird“, sagt MTV-Coach Sebastian Frost. „Cuxhaven hat verdient gewonnen, vielleicht aber ein bisschen zu hoch.“
Die Freude über die Führung bekam schnell einen Dämpfer, weil Immo Buthmann unmittelbar danach für ein Foul an der Mittellinie die Rote Karte sah (35.). „Wir haben in der Halbzeit unser System umgestellt und leidenschaftlich verteidigt“, sagt TuS-Trainer Patrick Reis. „Dass ein Distanzschuss zum Ausgleich führt, ist in dem Moment sehr ärgerlich – ich kann meiner Truppe nach der langen Unterzahl nur ein Kompliment machen.“ Tore: 1:0 (32.) Alarbinieh, 1:1 (73.) Duhn.