Bezirksliga Lüneburg 3: Anderlingen trifft auf Heeslingen II

Die Bezirksliga ist auf der Zielgerade. Doch schon vor den letzten beiden Spieltagen scheint nahezu alles entschieden zu sein. So geht es wohl im Derby Anderlingen gegen Heeslingen II sowie beim Spiel der Ippenser in Ritterhude nur noch um die Ehre.

Das hat aber keinen Einfluss auf die Partien der heimischen Bezirksligisten am vorletzten Spieltag. Dort wartet mit der Begegnung zwischen dem SV Anderlingen und dem Heeslinger SC II dennoch ein prestigeträchtiges Derby auf die Fans.

Osterholz-Scharmbeck kann nur noch theoretisch durch Unterstedt von der Tabellenspitze verdrängt werden. Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga sind somit entschieden. Die einzig offene Frage der Bezirksligasaison bleibt daher, ob Bassen die vier Punkte auf Bremervörde noch aufholen und dem BSC so den Relegationsplatz noch streitig machen kann.

Daher braucht er für das Spiel auch nicht tief in die Motivationskiste zu greifen, auch wenn die lange Saison bei vielen Spielern ihre Spuren hinterlassen hat. „Es gibt einige Spieler, die fraglich sind, aber bei Ausfällen haben wir gute Leute, die nachrücken.“

Hendreich vermutet, dass die Heeslinger kompakt stehen und auf Umschaltmomente setzen werden. „Aber was am Ende passiert, ist schwer vorherzusehen, da die Heeslinger sehr variabel sind.“

Ippensen will ein gutes Ergebnis in Ritterhude holen

„Die sportlichen Belange sind bei dem Spiel wohl unterzuordnen“, findet HSC-II-Coach Robin Cordes. Trotzdem will er den SV Anderlingen, der für ihn zu den Top-Mannschaften zählt, mit seiner Mannschaft fordern.

„Was zuletzt bei uns – auch bei den Niederlagen gegen Unterstedt und Osterholz – gestimmt hat, war das Engagement und der Einsatz von den Jungs. In den beiden Spielen haben aber ein paar Prozentpunkte gefehlt. Vielleicht erreichen wir die ja am Sonntag“, so der Heeslinger Trainer.

Die Vorfreude auf das Derby ist jedenfalls groß. „Ich freue mich auf die Atmosphäre in Anderlingen und darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen“, so Cordes.

Der SV Ippensen reist am Sonntag zur TuSG Ritterhude. „Die haben eine bärenstarke Rückrunde hingelegt, gerade wenn man bedenkt, dass sie in der Winterpause die Abgänge von drei Stammspielern verkraften mussten“, findet der Ippenser Trainer Holger Dzösch.

Ein besonderes Augenmerk werden die Ippenser dabei auf Ritterhudes Stürmer Eugen Zilke werfen müssen. Der ehemalige Tarmstedter traf bereits neunmal in dieser Saison. „Außerdem steckt Ritterhude nie auf“, so Dzösch, der daher von einem intensiv geführten Spiel ausgeht.

„Wir wollen mit einem einigermaßen guten Gefühl aus der Saison gehen und ein gutes Ergebnis in Ritterhude holen“, sagt der Ippensen-Coach, der dabei jedoch auf einige Stammspieler verzichten muss.

Morgen, 15:00 Uhr SV Anderlingen Anderlingen Heeslinger SC Heeslingen II 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr FC Verden 04 FC Verden II Rotenburger SV Rotenburg II 15:00 PUSH

Heute, 17:00 Uhr Bremervörder SC Bremervörde SV Vorwärts Hülsen SV Hülsen 17:00 PUSH