Der SV Guntersblum eröffnete den 4. Bezirksliga-Spieltag am Freitagabend mit einem knappen Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II. – Foto: Pia Pfeifer
Bezirksliga LIVE: SV Guntersblum mit knappem Heimsieg
TuS Marienborn II und TSV Zornheim bislang mit drei Siegen aus drei Spielen +++ Gau-Odernheim II souverän in Gundersheim +++ Drei Teams warten weiter auf die ersten drei Punkte
Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga begann bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II. Aufsteiger Gau-Odernheim II schlug eine Stunde später den VfL Gundersheim auswärts mit 3:0. Den Sonntag eröffnet der aktuelle Tabellenführer TuS Marienborn II, der um 12.30 Uhr den SV Horchheim empfängt. Der TSV Zornheim, der ebenso wie Marienborn alle drei Spiele für sich entscheiden konnte, muss auswärts bei TuS Wörrstadt ran. Hassia Bingen, Fortuna Mombach und Fontana Finthen hoffen alle weiterhin auf ihren ersten „Dreier“. Außerdem gastiert der aktuelle Tabellendritte VfL Nierstein beim Aufsteiger Barbaros Mainz.