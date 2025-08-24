 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der SV Guntersblum eröffnete den 4. Bezirksliga-Spieltag am Freitagabend mit einem knappen Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II.
Der SV Guntersblum eröffnete den 4. Bezirksliga-Spieltag am Freitagabend mit einem knappen Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II. – Foto: Pia Pfeifer

Bezirksliga LIVE: SV Guntersblum mit knappem Heimsieg

TuS Marienborn II und TSV Zornheim bislang mit drei Siegen aus drei Spielen +++ Gau-Odernheim II souverän in Gundersheim +++ Drei Teams warten weiter auf die ersten drei Punkte

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga begann bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II. Aufsteiger Gau-Odernheim II schlug eine Stunde später den VfL Gundersheim auswärts mit 3:0. Den Sonntag eröffnet der aktuelle Tabellenführer TuS Marienborn II, der um 12.30 Uhr den SV Horchheim empfängt. Der TSV Zornheim, der ebenso wie Marienborn alle drei Spiele für sich entscheiden konnte, muss auswärts bei TuS Wörrstadt ran. Hassia Bingen, Fortuna Mombach und Fontana Finthen hoffen alle weiterhin auf ihren ersten „Dreier“. Außerdem gastiert der aktuelle Tabellendritte VfL Nierstein beim Aufsteiger Barbaros Mainz.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
1
0
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
0
3
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
1
2

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
15:00

Aufrufe: 024.8.2025, 13:19 Uhr
Celine GollanAutor