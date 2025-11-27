 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
In der Bezirksliga geht es um Punkte.
In der Bezirksliga geht es um Punkte. – Foto: Burak Annac

Bezirksliga live: Spitzenspiele, Derbys und Kellerduelle am Wochenende

In der Bezirksliga rollt wieder der Ball. Was der Spieltag zu bieten hat.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Nach dem spielfreien Wochenende rollt in der Bezirksliga endlich wieder der Ball und es stehen gleich ein paar echte Kracher auf der Agenda. Was Spieltag 15 zu bieten hat, haben wir kurz und knapp zusammengefasst.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

Morgen, 19:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
19:30live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:00

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
14:00live

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
13:30live

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
Di., 02.12.25 20:00 Uhr Lohausener SV - SG Benrath-Hassels
So., 07.12.25 15:00 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - CfR Links Düsseldorf
So., 07.12.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Hösel - DJK Sparta Bilk
So., 07.12.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.12.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.12.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - 1. FC Grevenbroich-Süd

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:30live

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
13:00

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:00live

Morgen, 19:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
19:30

So., 30.11.2025, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
12:45

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:00

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
13:00

Morgen, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
19:30live

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSVg Velbert II
So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Berghausen
So., 07.12.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - BV Gräfrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - TuSpo Richrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 07.12.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - DV Solingen II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:15

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
20:00

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:00live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:45live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:15

Sa., 29.11.2025, 17:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
17:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
Do., 04.12.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.12.25 17:00 Uhr VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.12.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.12.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.12.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
14:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
16:00

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
14:30

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
14:30live

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
14:00

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:30

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
14:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede
So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt
So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze
So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:00

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:15live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15

Morgen, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:15live

Morgen, 19:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
19:00

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:15

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
11:00

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
16:00

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:15live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30

So., 30.11.2025, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
13:45live

____

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
So., 07.12.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
So., 07.12.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
So., 07.12.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Heisinger SV
So., 07.12.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 027.11.2025, 13:00 Uhr
Marcel EichholzAutor