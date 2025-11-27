Bezirksliga live: Spitzenspiele, Derbys und Kellerduelle am Wochenende

Nach dem spielfreien Wochenende rollt in der Bezirksliga endlich wieder der Ball und es stehen gleich ein paar echte Kracher auf der Agenda. Was Spieltag 15 zu bieten hat, haben wir kurz und knapp zusammengefasst.
16. Spieltag
Di., 02.12.25 20:00 Uhr Lohausener SV - SG Benrath-Hassels
So., 07.12.25 15:00 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - CfR Links Düsseldorf
So., 07.12.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Hösel - DJK Sparta Bilk
So., 07.12.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.12.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.12.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - 1. FC Grevenbroich-Süd
16. Spieltag
So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 07.12.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSVg Velbert II
So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Berghausen
So., 07.12.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - BV Gräfrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - TuSpo Richrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 07.12.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - DV Solingen II
16. Spieltag
Do., 04.12.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.12.25 17:00 Uhr VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.12.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.12.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.12.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 07.12.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede
So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt
So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze
So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
So., 07.12.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
So., 07.12.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
So., 07.12.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Heisinger SV
So., 07.12.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf
