Bezirksliga live: Spiele, Ergebnisse und Ticker am Freitagabend

Die Bezirksliga Niederrhein startet ab Freitagabend wieder durch - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ergebnisse und Ticker. Verfolgt den 1. Spieltag live:
2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim zg.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
So., 23.08.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - HSV Langenfeld
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SG Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB 03 Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath
3. Spieltag
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr DJK Rhede - SuS 09 Dinslaken
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Twisteden
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfB Rheingold Emmerich
So., 23.08.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SpVgg Steele - Preußen Eiberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
So., 23.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
So., 23.08.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
So., 23.08.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen
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