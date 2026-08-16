 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirksliga live: So lief der Samstag

Die Bezirksliga Niederrhein startet ab Freitagabend wieder durch - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ergebnisse und Ticker.

von André Nückel · Heute, 08:05 Uhr · 0 Leser
Der Spieltag im Fokus.
Der Spieltag im Fokus. – Foto: Markus Becker

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Die Bezirksliga Niederrhein startet ab Freitagabend wieder durch - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ergebnisse und Ticker. Verfolgt den 1. Spieltag live:

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30live

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
2
2
Abpfiff

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
2
1
Abpfiff

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
4
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
14:00

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim zg.

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
0
2

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
15:15

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:30

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
So., 23.08.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - HSV Langenfeld
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SG Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB 03 Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath

3. Spieltag

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:30live

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
1

Gestern, 18:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
7
1

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
1
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15live

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
3
2
Abpfiff

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30live

Gestern, 17:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
16:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr DJK Rhede - SuS 09 Dinslaken
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Twisteden
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfB Rheingold Emmerich
So., 23.08.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Gestern, 16:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
2
9
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

Heute, 11:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
11:00live

Heute, 13:30 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
13:30

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
12:15

Heute, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:15

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
11:00live

Heute, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
13:00

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Das ist der nächste Spieltag


2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SpVgg Steele - Preußen Eiberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
So., 23.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
So., 23.08.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
So., 23.08.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

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