Allgemeines
Kevelaer spielt in Broekhuysen.
Kevelaer spielt in Broekhuysen. – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga live: So läuft der Spieltag!

In der Bezirksliga Niederrhein ist es Usus, dass viele Spiele vor dem regulären Wochenende stattfinden - so auch diesmal, am 5. Spieltag.

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein! Viele Bezirksliga-Teams sind auch diesmal wieder am Donnerstag oder Freitag im Einsatz. Die Übersicht.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
1
Abpfiff

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30live

Gestern, 20:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
0
4
Abpfiff

Morgen, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30live

Morgen, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
14:00

Morgen, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
13:30

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
7
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Morgen, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:15live

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:30

Morgen, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
13:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - HSV Langenfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SG Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Germania Wuppertal
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Germania Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV Solingen 08/10
So., 21.09.25 18:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Ronsdorf

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Morgen, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30live

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live

Gestern, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
7
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
18:00live

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:15

Heute, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
19:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Gestern, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
1

Gestern, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
2
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
1
1
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30live

Gestern, 20:00 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
2
0
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Morgen, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

Morgen, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30

Gestern, 20:00 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
2
1
Abpfiff

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
5
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

Morgen, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30live

Morgen, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
14:00

Morgen, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
16:00live

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
So., 21.09.25 12:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
So., 21.09.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
So., 21.09.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 21.09.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
So., 21.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt

_______________

