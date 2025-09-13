Bezirksliga live: So läuft der Spieltag!

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein! Viele Bezirksliga-Teams sind auch diesmal wieder am Donnerstag oder Freitag im Einsatz. Die Übersicht.
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - HSV Langenfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SG Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Germania Wuppertal
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Germania Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV Solingen 08/10
So., 21.09.25 18:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Ronsdorf
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
So., 21.09.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
So., 21.09.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 21.09.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
So., 21.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt
