Bezirksliga live: So läuft der Sonntag

Bezirksliga Niederrhein: Rhenania Hamborn und der SV Genc Osman Duisburg eröffnen den letzten Spieltag des Jahres - und damit das Finale der Hinrunde. Alle Spiele, Ergebnisse, Ticker & Daten ab Dienstag, 9. Dezember 2025:
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
18. Spieltag
So., 01.02.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Eller 04
So., 01.02.26 14:00 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SV Hösel
So., 01.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch II
So., 01.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 01.02.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl
18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - TSV Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenfeld
So., 01.02.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Türkgücü Velbert
So., 01.02.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SG Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSV Germania Wuppertal
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen 08/10
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 01.02.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Lürrip
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt
So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern
18. Spieltag
Sa., 31.01.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 01.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 01.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 09 Dinslaken
So., 01.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - TuS Asterlagen
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Mülheimer SV 07
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
So., 01.02.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen
18. Spieltag
So., 01.02.26 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
So., 01.02.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 01.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
So., 01.02.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 01.02.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
So., 01.02.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: