Bezirksliga live: So läuft der Rückrunden-Start am Niederrhein

Bezirksliga: Das sind die Spiele am 18. Spieltag.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Die Bezirksliga erwacht aus dem Winterschlaf.
Die Bezirksliga erwacht aus dem Winterschlaf. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Bezirksliga Niederrhein: Die Winterpause ist beendet, der Ball rollt wieder. Gleich zum Auftakt gibt es spannende Duelle um die Tabellenspitze und gegen den Abstieg. Wir haben die kompakte Übersicht über alle Spiele.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

Heute, 13:45 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
13:45

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:30

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30live

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1
1
Abpfiff

Fr., 30.01.2026, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
2
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
0

____

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
13:00

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
1
1

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:00live

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
13:00

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:30

Heute, 13:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
0
0

____

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSpo Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 08.02.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - Cronenberger SC
So., 08.02.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Germania Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - FK Jugoslavija Wuppertal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:30

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:00live

Fr., 30.01.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
8
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
4
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:00live

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:15live

____

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip zg. - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
2
1
Abpfiff

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00live

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
16:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede
So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze
So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:00

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:15

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30

Gestern, 19:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:15live

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
16:00live

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
1
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag

So., 08.02.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf
So., 08.02.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
So., 08.02.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
So., 08.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SpVgg Steele
So., 08.02.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 08.02.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II
So., 08.02.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

____

____

