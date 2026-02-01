Bezirksliga live: So läuft der Rückrunden-Start am Niederrhein

Bezirksliga Niederrhein: Die Winterpause ist beendet, der Ball rollt wieder. Gleich zum Auftakt gibt es spannende Duelle um die Tabellenspitze und gegen den Abstieg. Wir haben die kompakte Übersicht über alle Spiele.
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann
19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSpo Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 08.02.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - Cronenberger SC
So., 08.02.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Germania Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - FK Jugoslavija Wuppertal
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip zg. - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede
So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze
So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern
19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.02.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf
So., 08.02.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
So., 08.02.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
So., 08.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SpVgg Steele
So., 08.02.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 08.02.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II
So., 08.02.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt
