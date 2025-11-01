 2025-10-30T14:25:35.653Z

Die SG Fürfeld gastiert am kommenden Spieltag beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein.
Die SG Fürfeld gastiert am kommenden Spieltag beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Bezirksliga live: Kellerkind empfängt den Tabellenzweiten

Blau-Weiß Idar-Oberstein spielt gegen die SG Fürfeld +++ Tabellenführer Weinsheim muss nach Winzenheim +++ Der 14. Spieltag der Bezirksliga im Überblick

Nahe. Der 14. Spieltag der Bezirksliga Nahe wird am Samstag mit der Partie zwischen der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gegen die Spvgg. Nahbollenbach eröffnet. Am Sonntag folgen dann die weiteren Begegnungen. Der TuS Winzenheim empfängt Tabellenführer SG Weinsheim, der TSV Bockenau hat die SG Kirn zu Gast und die SG Guldenbachtal trifft auf den SC Birkenfeld. Nach bisher sechs Punkten aus 13 Partien steht Blau-Weiß Idar-Oberstein mit der SG Fürfeld ein anspruchsvoller Gegner gegenüber. Ebenfalls eine schwierige Aufgabe erwartet den SV Oberhausen, der den Tabellendritten SC Idar-Oberstein empfängt. Zudem spielt der TuS Mörschied gegen den VfL Rüdesheim. Den Abschluss des Spieltags bildet um 15:15 Uhr die Partie zwischen der TSG Planig und dem TuS Pfaffen-Schwabenheim.

Alle Partien im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. Nahbollenbach
3
1

Morgen, 14:45 Uhr
TuS Mörschied
TuS Mörschied
VfL Rüdesheim
VfL Rüdesheim
14:45

Morgen, 14:45 Uhr
SV Oberhausen
SV Oberhausen
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-Oberstein
14:45

Morgen, 14:45 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
14:45

Morgen, 14:45 Uhr
SG Guldenbachtal
SG Guldenbachtal
SC Birkenfeld
SC Birkenfeld
14:45

Morgen, 14:45 Uhr
TSV Bockenau
TSV Bockenau
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
14:45

Morgen, 14:45 Uhr
TUS Winzenheim
TUS Winzenheim
SG Weinsheim
SG Weinsheim
14:45live

Morgen, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 Planig
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
15:15

