Die SG Fürfeld gastiert am kommenden Spieltag beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)
Bezirksliga live: Kellerkind empfängt den Tabellenzweiten
Blau-Weiß Idar-Oberstein spielt gegen die SG Fürfeld +++ Tabellenführer Weinsheim muss nach Winzenheim +++ Der 14. Spieltag der Bezirksliga im Überblick
Nahe. Der 14. Spieltag der Bezirksliga Nahe wird am Samstag mit der Partie zwischen der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gegen die Spvgg. Nahbollenbach eröffnet. Am Sonntag folgen dann die weiteren Begegnungen. Der TuS Winzenheim empfängt Tabellenführer SG Weinsheim, der TSV Bockenau hat die SG Kirn zu Gast und die SG Guldenbachtal trifft auf den SC Birkenfeld. Nach bisher sechs Punkten aus 13 Partien steht Blau-Weiß Idar-Oberstein mit der SG Fürfeld ein anspruchsvoller Gegner gegenüber. Ebenfalls eine schwierige Aufgabe erwartet den SV Oberhausen, der den Tabellendritten SC Idar-Oberstein empfängt. Zudem spielt der TuS Mörschied gegen den VfL Rüdesheim. Den Abschluss des Spieltags bildet um 15:15 Uhr die Partie zwischen der TSG Planig und dem TuS Pfaffen-Schwabenheim.