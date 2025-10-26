Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV Zornheim siegte zuletzt gegen Finthen nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Geht es nun in Horchheim mit einem Sieg weiter? – Foto: Michael Wolff - Archiv
Bezirksliga live: Hassia und Zornheim wollen Turnaround verlängern
Am vergangenen Wochenende folgten Befreiungsschläge, geht es für beide Bezirksligisten nun so weiter? +++ Barbaros unaufhaltsam?
Wer hält den SKC Barbaros auf dem Richtung Landesliga auf? Einen neuen Versuch unternimmt am Wochenende der Tabellenvierte TSG Bretzenheim II, der beim SKC aufläuft. Aktuell sind es sechs Zähler Vorsprung für Barbaros vor dem Zweiten TuS Marienborn II, der gegen Schlusslicht Mombach spielt. Zuletzt etwas im Tief war der TSV Zornheim, doch vergangenen Sonntag gelang der Turaround gegen Fontana. Geht es nun auch mit einem Dreier beim SV Horchheim weiter? Unter ihrem neuen Trainer hat Hassia Bingen am vergangenen Wochenende gleich mal gewonnen, geht es nun auch im Kellerduell gegen TuS Wörrstadt so weiter? Außerdem empfängt Fontana Finthen den FSV Saulheim und Mommenheim spielt gegen Nieder-Olm im Derby. Der Unterbau von Gau-Odernheim ist in Niederstein zu Gast.