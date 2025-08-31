 2025-08-28T05:22:00.927Z

Bezirksliga live: Fontana Finthen führt 5:0 zur Halbzeit

Finthen überrennt Gundersheim +++ Gyamfi-Kumaningrnmit Hattrick +++ überall sonst 0:0 zur Halbzeit

Rheinhessen. Die bisher punktlose Fontana Finthen überrascht gegen Gundersheim und führt zur Halbzeit bereits 5:0. Gyamfi-Kumaning traf bereits dreimal. In Sauheim und Nierstein fielen noch keine Tore.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
2
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
2
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
3
2

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
3
2

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
6
0

