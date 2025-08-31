Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Michael Fink
Bezirksliga live: Fontana Finthen führt 5:0 zur Halbzeit
Rheinhessen. Die bisher punktlose Fontana Finthen überrascht gegen Gundersheim und führt zur Halbzeit bereits 5:0. Gyamfi-Kumaning traf bereits dreimal. In Sauheim und Nierstein fielen noch keine Tore.