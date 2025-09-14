 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Der FSV Saulheim ist am Wochenende gegen Nieder-Olm gefordert.
Der FSV Saulheim ist am Wochenende gegen Nieder-Olm gefordert. – Foto: Michael Wolff- Archiv

Bezirksliga live: Derbys in Saulheim und Gau-Odernheim

Der Spieltag im Überblick +++ Horchheim will Tabellenführung verteidigen +++ Kellerkinder Wörrstadt und Fontana im direkten Duell

Rheinhessen. Auf in einen neuen Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Den Auftakt machte der Unterbau des TSV Gau-Odernheim, der eine 1:4-Niederlage gegen den SV Guntersblum einstecken musste. Beide Orte liegen nur wenige Kilometer auseinander, da dürfte es bereits knistern an High Noon. Anschließend traf TuS Marienborn II auf den TSV Mommenheim und setzte sich klar mit 3:0 durch. Der SV Horchheim will seine Tabellenführung mit einem Heimsieg gegen Hassia Bingen verteidigen. Nach seinem Auftritt im Verbandspokal gegen Gonsenheim hat der SKC Barbaros den VfL Gundersheim zu Gast. TuS Wörrstadt und Fontana Finthen wollen im direkten Duell wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln, außerdem stehen sich im Derby der FSV Saulheim und der FSV Nieder-Olm gegenüber. Außerdem haben die stark gestarteten VfR Nierstein (gegen Bretzenheim II) und Zornheim (gegen Mombach) Heimspiele.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
4
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
3
0
Abpfiff

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
19:30

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
1
0

