Ligabericht
Die TSG Bretzenheim II lag bei Hassia Bingen früh mit 0:1 zurück, drehte das Spiel dann zum 2:1 Halbzeitstand. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Bezirksliga live: Bretzenheim dreht das Spiel, Zornheim gleicht aus

TSG dreht 0:1 zum 2:1 zur Pause +++ Bereits in der dritten Minute bekommt Gundersheim Elfmeter +++ Torfestival in Wörrstadt +++ TuS Marienborn gewinnt 5:1 gegen Gau-Odernheim

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Mainz. Der zweite Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen steht an: Bedeutet für einige Teams, die im Verbandspokal aktiv waren, das Ende der englischen Woche. Für den TSV Mommenheim war erwartungsgemäß gegen Gonsenheim Schluss, nun will das Team in der Liga die ersten Punkte einfahren. Gegner ist der FSV Saulheim. Dafür dürfte der SKC Barbaros nach dem Kantersieg gegen Kibo on fire sein. Als Tabellenführer grüßt der FSV Nieder-Olm von der Spitze und will diese naturgemäß verteidigen, dafür müsste ein Auswärtssieg in Guntersblum her. Nach ihrem Remis zum Auftakt wollen Hassia Bingen (gegen Bretzenheim II) und Fortuna Mombach (bei Aufsteiger Wörrstadt) nun einen Sieg einfahren. Nach ihren 2:1-Auftaktsiegen spielen der SV Horchheim und der VfR Nierstein im direkten Duell gegeneinander, ähnliches gilt für den VfL Gundersheim und den TSV Zornheim, die beide mit drei Toren Differenz zum Auftakt siegreich waren. Den Spieltag läutet das Duell der "Zweiten" von Marienborn und Gau-Odernheim ein.

Die Partien im Überblick:

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
15:00

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
1
3

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
2
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
1
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
0
0

