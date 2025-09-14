 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Nicht nur die SG Weinsheim, sondern gleich vier weitere Teams stehen derzeit ganz oben in der Bezirksliga. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga live: Bleibt das Spitzen-Quintett im Gleichschritt?

Fünf Teams mit 13 Punkten vorne dabei - und auf getrennten Sportplätzen im Einsatz

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Was für eine Kuriosität: Nach sechs Spieltagen liegen fünf Teams mit jeweils 13 Punkten gleichzeitig an der Tabellenspitze. Bleiben alle Teams im Gleichschritt vorne? Den Anfang machte die SG Fürfeld, die am Samstagabend den SC Birkenfeld mit 4:1 besiegte. Die SG Weinsheim gastiert sonntags bei der Spvgg. Nahbollenbach, die TuS Mörschied empfängt den TuS Winzenheim, die TSG Planig hat Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast, die SG Kirn ist beim SC Idar II. Außerdem spielen der VfL Rüdesheim gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim, der SV Oberhausen gegen die SG Guldenbachtal gegen die SG MMM um wichtige Punkte in der Tabelle.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
4
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:15

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
15:15

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:15live

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
15:15

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
15:15live

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:30

