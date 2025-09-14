Bezirksliga live: Bleibt das Spitzen-Quintett im Gleichschritt?

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Was für eine Kuriosität: Nach sechs Spieltagen liegen fünf Teams mit jeweils 13 Punkten gleichzeitig an der Tabellenspitze. Bleiben alle Teams im Gleichschritt vorne? Den Anfang machte die SG Fürfeld, die am Samstagabend den SC Birkenfeld mit 4:1 besiegte. Die SG Weinsheim gastiert sonntags bei der Spvgg. Nahbollenbach, die TuS Mörschied empfängt den TuS Winzenheim, die TSG Planig hat Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast, die SG Kirn ist beim SC Idar II. Außerdem spielen der VfL Rüdesheim gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim, der SV Oberhausen gegen die SG Guldenbachtal gegen die SG MMM um wichtige Punkte in der Tabelle.