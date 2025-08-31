Bezirksliga LIVE: Beck-Dreierpack lässt Fürfeld jubeln

Nahe. Den fünften Spieltag der Bezirksliga Nahe eröffnete die Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Birkenfeld bereits am Samstag und setzte sich souverän mit 2:0 durch. Eine Viertelstunde später erwartete die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den TuS Pfaffen-Schwabenheim und verlor 3:4. Der Sonntagsspieltag startet mit der Begegnung SG Guldenbachtal gegen den Tabellenführer TSG Planig (15 Uhr). Um 15:15 folgen dann die restlichen Partien. Darunter empfängt der VfL Rüdesheim die SG Kirn, was bedeutet: Aufsteiger gegen Absteiger. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein spielt gegen den SC Idar Oberstein II, der zuletzt gegen die TSG Planig seine erste Saisonniederlage (1:3) kassierte. Ein Kellerduell bestreiten der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (14. Tabellenplatz) gegen den TSV Bockenau (15. Tabellenplatz). Im Duell der Aufsteiger treffen der punktlose SV Oberhausen und TUS Winzenheim aufeinander. Außerdem ist die SG Weinsheim zu Gast in Mörschied.