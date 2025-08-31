 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein darf sich über einen Dreierpack von Marcel Beck freuen, der die SG gegen Idar-Oberstein II in Führung bringt.
Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein darf sich über einen Dreierpack von Marcel Beck freuen, der die SG gegen Idar-Oberstein II in Führung bringt. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga LIVE: Beck-Dreierpack lässt Fürfeld jubeln

FSV empfängt Bockenau +++ Aufsteigerduell zwischen Oberhausen und Winzenheim +++

Nahe. Den fünften Spieltag der Bezirksliga Nahe eröffnete die Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Birkenfeld bereits am Samstag und setzte sich souverän mit 2:0 durch. Eine Viertelstunde später erwartete die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den TuS Pfaffen-Schwabenheim und verlor 3:4. Der Sonntagsspieltag startet mit der Begegnung SG Guldenbachtal gegen den Tabellenführer TSG Planig (15 Uhr). Um 15:15 folgen dann die restlichen Partien. Darunter empfängt der VfL Rüdesheim die SG Kirn, was bedeutet: Aufsteiger gegen Absteiger. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein spielt gegen den SC Idar Oberstein II, der zuletzt gegen die TSG Planig seine erste Saisonniederlage (1:3) kassierte. Ein Kellerduell bestreiten der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (14. Tabellenplatz) gegen den TSV Bockenau (15. Tabellenplatz). Im Duell der Aufsteiger treffen der punktlose SV Oberhausen und TUS Winzenheim aufeinander. Außerdem ist die SG Weinsheim zu Gast in Mörschied.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
2
0
Abpfiff

Gestern, 17:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
3
4

Heute, 15:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
1
0

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
0
1

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
15:15

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
1
3

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
3
1
+Video

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:15

