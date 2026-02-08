Bezirksliga live: alle Spiele, alle Tore zum 19. Spieltag!

Auch zum 19. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein gibt es wieder alle Informationen auf FuPa - gespielt wird schon seit Donnerstag!
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SSV Berghausen - SG Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenfeld
So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV Solingen 08/10
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Germania Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - TSV Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania Wuppertal
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfL Tönisberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SV Lürrip zg.
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Viersen
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 22.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Borussia Veen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Viktoria Goch II
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 22.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Haldern
So., 22.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SuS Haarzopf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Fortuna Bottrop
So., 22.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 22.02.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Königshardt
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 22.02.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Dostlukspor Bottrop
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 22.02.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - SpVgg Steele
