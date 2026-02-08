 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Bezirksliga live: alle Spiele, alle Tore zum 19. Spieltag!

Bezirksliga Niederrhein: Der 19. Spieltag läuft, gespielt wurde schon am Donnerstag und Freitag.

von André Nückel · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Schlusslicht SV Haldern trifft auf Primus VfL Rhede.
Schlusslicht SV Haldern trifft auf Primus VfL Rhede. – Foto: Pascal Derks

Auch zum 19. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein gibt es wieder alle Informationen auf FuPa - gespielt wird schon seit Donnerstag!

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
0
0

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
2
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
0
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
0
0

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
2

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:15

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
5
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
1
6
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SSV Berghausen - SG Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenfeld
So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV Solingen 08/10
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Germania Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - TSV Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania Wuppertal
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1
2
Abpfiff

Do., 05.02.2026, 20:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
3
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
2
1

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
0
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
4
1

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
3
0
Abpfiff

Fr., 06.02.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfL Tönisberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SV Lürrip zg.
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Viersen
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
2
3
Abpfiff

Fr., 06.02.2026, 20:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
3
0

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
1
2

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 22.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Borussia Veen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Viktoria Goch II
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 22.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Haldern
So., 22.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
5
1

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
2

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
4
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
6
1
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
2
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
3
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
1
1

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
4
2

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
0
5
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
1
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
2
2

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SuS Haarzopf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Fortuna Bottrop
So., 22.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 22.02.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Königshardt
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 22.02.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Dostlukspor Bottrop
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 22.02.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - SpVgg Steele

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

