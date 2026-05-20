Bezirksliga, Kreisliga & Kreisklasse: Relegations-Plan in Oberfranken

Jubelt Waldershof diesmal am Ende der Relegation? 2024 verpasste der TSV den Bezirksliga-Aufstieg in der Relegation. 2025 folgte der Aufstieg als Meister. – Foto: Niklas vom Ende

Ab geht sie die Relegation in Oberfranken: Startschuss ist am 20. Mai 2026, wenn sich die ersten Teams, um Startplätze in der Bezirksliga, der Kreisliga und der Kreisklasse in Oberfranken streiten. Mit Kleukheim qualifzierte sich am 19. Mai noch ein Team für die Kreisliga-Relegation. Im Nachholspiel gewann der TSV gegen den VfL Mürsbach in der Verlängerung mit 3:1. Zeitgleich feierte der 1. FC Baiersreuth gegen die SG Roth Main vor über 1000 Fans im Entscheidungsspiel den Kreisliga-Klassenerhalt.

1. Runde Mi., 20.05.26 18:15 Uhr TSV Staffelstein - TSV Pfarrweisach Mi., 20.05.26 18:15 Uhr SV 05 Froschbachtal - SV Heinersreuth Do., 21.05.26 18:15 Uhr 1. FC Kronach - ASV Sassanfahrt Do., 21.05.26 18:15 Uhr TSV Waldershof - FC Tirschenreuth

Qualifikation Di., 19.05.26 18:15 Uhr TSV Kelbachgrund Kleukheim - VfL Mürsbach 3:1 Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSC Mainleus - SV Hutschdorf 1. Runde So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Schlüsself. / TSV Aschbach - SG SV Lisberg / Trabelsdorf So., 24.05.26 15:00 Uhr TSV Ködnitz - TSV Bayreuth St. Johannis So., 24.05.26 18:00 Uhr TSV Kelbachgrund-Kleukheim – SV Weichendorf

Relegation zur Kreisklasse Bamberg/Bayreuth/Kulmbach

Play-Offs

Fr., 22.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 II - DJK-SC Mistendorf



1. Runde

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr FV Giech - SG Roßdorf a.F. / SC Melkendf.

So., 24.05.26 18:00 Uhr FSV Schnabelwaid - SC Kreuz Bayreuth

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SSV Kasendorf - 1. FC Kirchleus

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr 1. FC Frimmersdorf - SG DJK Sambach / Herrnsdorf / SV Steppach

Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Fortuna Untersteinach - FC Fichtelgebirge II

Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SV Zapfendorf - TSG 2005 Bamberg

Di., 26.05.26 18:15 Uhr SV Hallstadt - 1. FC Lauf

Mi., 27.05.26 18:15 Uhr - FC Altendorf

Sa., 30.05.26 15:00 Uhr -

Relegation zur Kreisliga Coburg/Kronach/Lichtenfels

Play-Offs

Di., 19.05.26 18:15 Uhr 1. FC Baiersdorf - SG Roth Main Mainroth 3:1



1. Runde

Fr., 22.05.26 18:15 Uhr FC Adler Weidhausen - FC Haarbrücken

Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SV Heilgersdorf - TSV Scheuerfeld

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Roth Main Mainroth - TSV Weißenbrunn

So., 24.05.26 18:00 Uhr SpVgg 1924 Lettenreuth - 1. FC Marktgraitz

Relegation zur Kreisliga Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:15 Uhr 1. FC Türk Hof - SpVgg Oberkotzau II

Fr., 22.05.26 18:15 Uhr TuS Erkersreuth - TSV Bärnau

Sa., 23.05.26 17:00 Uhr FSV Viktoria Hof - SV 05 Froschbachtal II

Sa., 23.05.26 17:00 Uhr ASV Wunsiedel - BSC Furthammer

Relegation zur Kreisliga Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel

1. Runde

Sa., 23.05.26 14:30 Uhr SpVgg Döbra - ZV Feilitzsch II

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SG FC Schönwald / TSV Selb-Pb. II - SG ATG Tröstau / FC Nagel II

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr ASV Wunsiedel II - FC Rehau II



2. Runde

So., 31.05.26 14:00 Uhr SG Schauenstein / SpV. Selbitz II -

So., 31.05.26 14:00 Uhr -

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