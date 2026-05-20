Bezirksliga, Kreisliga & Kreisklasse: Relegations-Plan in Oberfranken

Ab geht sie die Relegation in Oberfranken: Startschuss ist am 20. Mai 2026, wenn sich die ersten Teams, um Startplätze in der Bezirksliga, der Kreisliga und der Kreisklasse in Oberfranken streiten. Mit Kleukheim qualifzierte sich am 19. Mai noch ein Team für die Kreisliga-Relegation. Im Nachholspiel gewann der TSV gegen den VfL Mürsbach in der Verlängerung mit 3:1. Zeitgleich feierte der 1. FC Baiersreuth gegen die SG Roth Main vor über 1000 Fans im Entscheidungsspiel den Kreisliga-Klassenerhalt.
Spielmodus, Termine und Infos zur Bezirksliga-Relegation in Oberfranken.
1. Runde
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr TSV Staffelstein - TSV Pfarrweisach
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr SV 05 Froschbachtal - SV Heinersreuth
Do., 21.05.26 18:15 Uhr 1. FC Kronach - ASV Sassanfahrt
Do., 21.05.26 18:15 Uhr TSV Waldershof - FC Tirschenreuth
Qualifikation
Di., 19.05.26 18:15 Uhr TSV Kelbachgrund Kleukheim - VfL Mürsbach 3:1
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSC Mainleus - SV Hutschdorf
1. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Schlüsself. / TSV Aschbach - SG SV Lisberg / Trabelsdorf
So., 24.05.26 15:00 Uhr TSV Ködnitz - TSV Bayreuth St. Johannis
So., 24.05.26 18:00 Uhr TSV Kelbachgrund-Kleukheim – SV Weichendorf
Play-Offs
Fr., 22.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 II - DJK-SC Mistendorf
1. Runde
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr FV Giech - SG Roßdorf a.F. / SC Melkendf.
So., 24.05.26 18:00 Uhr FSV Schnabelwaid - SC Kreuz Bayreuth
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SSV Kasendorf - 1. FC Kirchleus
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr 1. FC Frimmersdorf - SG DJK Sambach / Herrnsdorf / SV Steppach
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Fortuna Untersteinach - FC Fichtelgebirge II
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SV Zapfendorf - TSG 2005 Bamberg
Di., 26.05.26 18:15 Uhr SV Hallstadt - 1. FC Lauf
Mi., 27.05.26 18:15 Uhr - FC Altendorf
Sa., 30.05.26 15:00 Uhr -
Play-Offs
Di., 19.05.26 18:15 Uhr 1. FC Baiersdorf - SG Roth Main Mainroth 3:1
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr FC Adler Weidhausen - FC Haarbrücken
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SV Heilgersdorf - TSV Scheuerfeld
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Roth Main Mainroth - TSV Weißenbrunn
So., 24.05.26 18:00 Uhr SpVgg 1924 Lettenreuth - 1. FC Marktgraitz
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr 1. FC Türk Hof - SpVgg Oberkotzau II
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr TuS Erkersreuth - TSV Bärnau
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr FSV Viktoria Hof - SV 05 Froschbachtal II
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr ASV Wunsiedel - BSC Furthammer
1. Runde
Sa., 23.05.26 14:30 Uhr SpVgg Döbra - ZV Feilitzsch II
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SG FC Schönwald / TSV Selb-Pb. II - SG ATG Tröstau / FC Nagel II
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr ASV Wunsiedel II - FC Rehau II
2. Runde
So., 31.05.26 14:00 Uhr SG Schauenstein / SpV. Selbitz II -
So., 31.05.26 14:00 Uhr -
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