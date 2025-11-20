Bezirksliga: Kreis-Derbys und Kampf um Platz zwei

Seit dem vergangenen Spieltag steht bereits fest, dass die SG Weinsheim an Weihnachten Tabellenführer der Bezirksliga Nahe sein wird. Bleibt die Frage, wer auf Rang zwei überwintern wird. Die besseren Karten hat derzeit die SG Fürfeld, die in Mörschied ranmuss. Einen Punkt dahinter lauert der SC Idar-Oberstein II, der den VfL Rüdesheim empfängt. Schlusslicht Oberhausen (gegen Kirn) und der FSV Blau-Weiß (gegen Weinsheim) stehen vor schweren Heimaufgaben. In Kreis-Derbys treffen Guldenbachtal und Pfaffen-Schwabenheim sowie Bockenau und Winzenheim aufeinander. Die SG MM spielt gegen Birkenfeld.