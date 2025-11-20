Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein will mit einem Sieg am Wochenende den zweiten Platz halten. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)
Bezirksliga: Kreis-Derbys und Kampf um Platz zwei
Wer überwintert auf dem Vize-Rang? Idar II und Fürfeld mit den besten Karten +++ Top-Team Weinsheim bei Kellerkind Blau-Wei0
Seit dem vergangenen Spieltag steht bereits fest, dass die SG Weinsheim an Weihnachten Tabellenführer der Bezirksliga Nahe sein wird. Bleibt die Frage, wer auf Rang zwei überwintern wird. Die besseren Karten hat derzeit die SG Fürfeld, die in Mörschied ranmuss. Einen Punkt dahinter lauert der SC Idar-Oberstein II, der den VfL Rüdesheim empfängt. Schlusslicht Oberhausen (gegen Kirn) und der FSV Blau-Weiß (gegen Weinsheim) stehen vor schweren Heimaufgaben. In Kreis-Derbys treffen Guldenbachtal und Pfaffen-Schwabenheim sowie Bockenau und Winzenheim aufeinander. Die SG MM spielt gegen Birkenfeld.