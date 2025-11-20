 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein will mit einem Sieg am Wochenende den zweiten Platz halten.
Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein will mit einem Sieg am Wochenende den zweiten Platz halten. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Bezirksliga: Kreis-Derbys und Kampf um Platz zwei

Wer überwintert auf dem Vize-Rang? Idar II und Fürfeld mit den besten Karten +++ Top-Team Weinsheim bei Kellerkind Blau-Wei0

Seit dem vergangenen Spieltag steht bereits fest, dass die SG Weinsheim an Weihnachten Tabellenführer der Bezirksliga Nahe sein wird. Bleibt die Frage, wer auf Rang zwei überwintern wird. Die besseren Karten hat derzeit die SG Fürfeld, die in Mörschied ranmuss. Einen Punkt dahinter lauert der SC Idar-Oberstein II, der den VfL Rüdesheim empfängt. Schlusslicht Oberhausen (gegen Kirn) und der FSV Blau-Weiß (gegen Weinsheim) stehen vor schweren Heimaufgaben. In Kreis-Derbys treffen Guldenbachtal und Pfaffen-Schwabenheim sowie Bockenau und Winzenheim aufeinander. Die SG MM spielt gegen Birkenfeld.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
15:00live

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:00

So., 23.11.2025, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
15:15

So., 23.11.2025, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
15:15

