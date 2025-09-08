Bezirksliga: Krefeld-Fischeln lässt Thomasstadt Kempen keine Chance

Auch der OSV Meerbusch, der unter dem neuen Trainer Dominik Voigt noch nicht so richtig in die Gänge kommt, bekam in der Bezirksliga, Gruppe 3, die Stärken der SpVg. Odenkirchen zu spüren. Am Ende war die Elf um Torjäger Lars Stieger froh – er zeichnete selbst für das 1:2 verantwortlich –, wenigstens im Endspurt nach einem 0:2-Rückstand noch durch ein 2:2-Unentschieden den Kopf halbwegs aus der Schlinge gezogen zu haben (77./90.).

Neben den Odenkirchenern, die allerdings viele in Sachen Aufstiegsgeschehen auf der Rechnung hatten und deren Robin Wolf schon sieben Mal traf, macht Absteiger DJK Fortuna Dilkrath von sich reden. Er schlug auf seinem kleinen Kunstrasenplatz, für alle Gegner immer ein Problem, auch die Tönisberger und bleibt weiter unbesiegt – und ist neuer Erster. Zu den Platzbedingungen äußerte sich Tönisbergs Trainer Justin Müller nach dem Duell. „Dieses Spiel kann und will ich nicht bewerten. Die erste Hälfte war ausgeglichen und wir hatten durch Tim Couball einen Pfostentreffer. Auf dem Miniplatz kann man kein Fußball spielen und dies ist für jeden Gast eine Wettbewerbsverzerrung“, machte er seinem Ärger Luft.

Den dritten Sieg verbuchte die Zweitvertretung des SC St. Tönis in einem wilden Schlagabtausch gegen das Schlusslicht aus Mönchengladbach. Elf Tore fallen in diesem Spiel, am Ende schlägt die Zweite von St. Tönis den Gegner mit 7:4. Hier läuft alles viel besser als erwartet.

Dies kann vom CSV Marathon Krefeld und dem SSV Grefrath nicht unbedingt behauptet werden. Der CSV, fast in Bestbesetzung, unterlag Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach, der in der letzten Viertelstunde gleich dreimal zuschlug, und muss sich bei erst vier Zählern auf der Habenseite eine Woche vor dem Nachbarschaftsduell beim VfR Fischeln an den Mannschaften der unteren Tabellenhälfte orientieren. Dies gilt genauso für den SSV, der in Neuwerk mächtig das Fell trotz Blitzführung von Fynn Glutting über die Ohren gezogen bekam.

Und die Bockumer? Die kamen gegen Neuling SC Union Nettetal II zum zweiten Saisonsieg und haben zumindest aktuell nicht die gleichen Sorgen wie Marathon und Grefrath. Der VfR Fischeln dagegen rückt nach dem zweiten Saisonerfolg weiter vor, wobei der Dreier gegen die weiter sieglosen Kempener bei einer 3:0-Führung schon nach einer Viertelstunde so gut wie unter Dach und Fach war. Bei, SV Thomasstadt Kempen muss in der Fremde vor allen Dingen die Defensive sattelfester werden. Sonst wird es schwer, das erste Jahr zu überstehen. Komplimente bekommen und trotzdem verlieren bringt herzlich wenig.