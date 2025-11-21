Der Ball soll zwischen dem FC Künzing (dunkle Spielkleidung) und der SpVgg GW Deggendorf am Samstag-Nachmittag rollen – Foto: Charly Becherer

Bezirksliga-Kracher soll stattfinden Das Duell zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf ist ein echtes Spitzenspiel

Am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) steht in der Bezirksliga Ost die Nachholpartie zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf auf dem Programm. Ein Duell, das nicht nur ein Derby, sondern auch ein absolutes Spitzenspiel ist. Ob der Vergleich zwischen dem Rangdritten und Tabellenzweiten stattfinden kann, ist noch nicht hundertprozentig gesichert. Dennoch haben die "Römer" im Vorfeld verlauten lassen, dass der Kracher unbedingt über die Bühne gehen soll.

"Wir haben diese Woche dreimal trainiert und uns also intensiv auf das Derby vorbereitet. Am Dienstag waren es bei gefrorenem Boden katastrophale Bedingungen. Am Donnerstag haben wir eine Stunde eher angefangen als normal und hatten einigermaßen akzeptable Verhältnisse. Das große Problem ist die Kälte. Wir gehen aber davon aus, dass gespielt werden kann", sagt Künzings Spielertrainer Fabian Burmberger, der mit dem Begriff "Schlüsselspiel" nicht viel anfangen kann. Bei einer Niederlage wären Winberger, Kroner & Co. nämlich vier Punkte hinter Deggendorf, auf Spitzenreiter Ruhmannsfelden würde der Rückstand dann sieben Zähler betragen. "Eine Niederlage ist nie gut", schmunzelt Burmberger. "Nach dem Spiel am Samstag wird nichts entschieden sein. Im Frühjahr sind noch elf Partien zu absolvieren, da wird sich noch viel tun", meint der langjährige Regionalliga-Fußballer, der großen Respekt vor dem Gegner hat: "Die junge Deggendorfer Mannschaft ist nach einem etwas holprigen Start richtig in Fahrt gekommen. Ein sehr gutes Team mit hohem fußballerischen Potenzial."







