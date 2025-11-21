Bezirksliga-Kracher soll stattfinden

Am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) steht in der Bezirksliga Ost die Nachholpartie zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf auf dem Programm. Ein Duell, das nicht nur ein Derby, sondern auch ein absolutes Spitzenspiel ist. Ob der Vergleich zwischen dem Rangdritten und Tabellenzweiten stattfinden kann, ist noch nicht hundertprozentig gesichert. Dennoch haben die "Römer" im Vorfeld verlauten lassen, dass der Kracher unbedingt über die Bühne gehen soll.
"Wir haben diese Woche dreimal trainiert und uns also intensiv auf das Derby vorbereitet. Am Dienstag waren es bei gefrorenem Boden katastrophale Bedingungen. Am Donnerstag haben wir eine Stunde eher angefangen als normal und hatten einigermaßen akzeptable Verhältnisse. Das große Problem ist die Kälte. Wir gehen aber davon aus, dass gespielt werden kann", sagt Künzings Spielertrainer Fabian Burmberger, der mit dem Begriff "Schlüsselspiel" nicht viel anfangen kann. Bei einer Niederlage wären Winberger, Kroner & Co. nämlich vier Punkte hinter Deggendorf, auf Spitzenreiter Ruhmannsfelden würde der Rückstand dann sieben Zähler betragen. "Eine Niederlage ist nie gut", schmunzelt Burmberger. "Nach dem Spiel am Samstag wird nichts entschieden sein. Im Frühjahr sind noch elf Partien zu absolvieren, da wird sich noch viel tun", meint der langjährige Regionalliga-Fußballer, der großen Respekt vor dem Gegner hat: "Die junge Deggendorfer Mannschaft ist nach einem etwas holprigen Start richtig in Fahrt gekommen. Ein sehr gutes Team mit hohem fußballerischen Potenzial."
Im Lager der SpVgg GW Deggendorf ist man gespannt, ob das Match letztlich wirklich stattfinden kann. "Ich bin vom Sportlichen Leiter des FC Künzing am Freitag-Vormittag informiert worden, dass das Spiel stattfinden soll. Lassen wir uns überraschen, ob das dann auch wirklich so sein wird", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer, der sich auf ein umkämpftes Derby einstellt: "Es wird ein sehr körperliches Spiel werden, in dem es zur Sache gehen wird. Viel Athletik, viele Zweikämpfe, viele Standards. Wir müssen das annehmen." Die Zielsetzung für die Penzkofer-Truppe ist klar definiert. "Wir wollen Künzing auf Distanz halten und dementsprechend mindestens einen Punkt mitnehmen. Wenn uns das gelingt, wären wir zufrieden", informiert Schäfer.
Personalien: Künzing beklagt mit Simon Kröninger und Michael Saiverth, die beide in Oberdiendorf ausgewechselt werden mussten, zwei weitere Verletzte, die keine Optionen sein werden. Dafür kam Andreas Drexler nach mehrwöchiger Verletzungspause beim klaren Erfolg in "Deandorf" in der Schlussphase erstmals wieder zum Einsatz. Bei den Gästen kehren die beiden Routiniers Jure Matic und Florian Garhammer ins Aufgebot zurück.