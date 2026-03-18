Bezirksliga-Kracher mit Sparta Bilk, VfB Frohnhausen & OSV Meerbusch

In der Bezirksliga Niederrhein steht bereits der 24. Spieltag an. Von Freitagabendspielen bis zum vollgepackten Sonntag warten in allen sechs Gruppen zahlreiche spannende Duelle.
Der 24. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein beginnt bereits am Freitagabend. In Gruppe 3 kommt es dabei zum interessanten Duell zwischen OSV Meerbusch und CSV Marathon Krefeld, während TuS Wickrath den VfL Tönisberg empfängt. Parallel eröffnen SV Haldern gegen Viktoria Goch II sowie SV Rindern gegen Alemannia Pfalzdorf den Spieltag in Gruppe 4. In Gruppe 6 trifft SV Burgaltendorf auf SpVgg Steele.
Der Sonntag bildet wie gewohnt den Schwerpunkt des Spieltags. In Gruppe 1 stehen unter anderem die Partien DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf und ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen auf dem Programm. In Gruppe 2 könnte das Wuppertaler Duell FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Germania Wuppertal für besondere Aufmerksamkeit sorgen.
Weitere interessante Begegnungen sind unter anderem Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach (Gruppe 3), SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen (Gruppe 4), Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz (Gruppe 5) sowie Fatihspor Essen 2001 - Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6). Damit wartet erneut ein abwechslungsreicher Spieltag in allen sechs Staffeln der Bezirksliga Niederrhein.
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels
So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl
So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - SV Rot-Weiß Wülfrath
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr HSV Langenfeld - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 29.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Cronenberger SC
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - TuSpo Richrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - BV Gräfrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - Türkgücü Velbert
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SSV Berghausen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - DV Solingen II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - FSV Vohwinkel Wuppertal
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick
25. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08
So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheimer SV
So., 29.03.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - VfB Frohnhausen
So., 29.03.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Fatihspor Essen 2001
So., 29.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SV Burgaltendorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Dostlukspor Bottrop
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Arminia Klosterhardt
So., 29.03.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - TuSEM Essen 1926
