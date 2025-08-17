Bezirksliga-Kracher endet mit Torfestival

Im Topspiel der Gruppe empfing der FSV Vohwinkel Wuppertal den Landesliga-Absteiger Cronenberger SC. Dass dieses Spiel Spannung verspricht, war schon im Vorhinein klar – ein Sechs-Tore-Spektakel war jedoch nicht unbedingt zu erwarten. Der FSV schickte den Stadtrivalen mit einem 6:0-Kantersieg wieder nach Hause.

Abtasten war nicht angesagt, das Spiel ging direkt mit Torchancen auf beiden Seiten los. Anfangs lag das Chancenplus deutlich beim Absteiger, was sich gegen Mitte der ersten Hälfte drehte. In der 42. Spielminute dann der erste Treffer. Nach Vorarbeit von Nico Korpilla netzte Jonas Schneider zur 1:0-Führung der Vohwinkler ein. Nur eine Minute später erwischte es Bradley Lofolomo. Nachdem der CSC-Neuling in der 27. Minute die erste Gelbe Karte gesehen hatte, ließ er dann die zweite folgen, und bescherte seiner Mannschaft damit den Platzverweis. Die Cronenberger mussten nach der Halbzeit also zu zehnt wieder aus der Kabine rauskommen und liefen einem Rückstand hinterher – ein harter Brocken, den es zu bohren gilt. Sportlicher Leiter des CSC, Michele Velardi, erklärt FuPa Niederrhein nach dem Spiel: „Die Gelb-Rote Karte hat uns dann ein bisschen das Genick gebrochen. Man hat dann zur Halbzeit nochmal versucht das Spiel umzubiegen, indem wir taktisch ein wenig umgestellt haben.“

Die taktische Umstellung war aber alles andere als zielführend. Direkt nach der Halbzeit wurden die Grün-Weißen kalt erwischt. In der 49. Minute schoß Alphonso Henock Manata den Treffer zum 2:0. Im Grunde der Genickbruch für die Cronennberger, wie Velardi analysiert:„Ab dem Zeitpunkt war Vohwinkel dann klar überlegen. Wir haben es nicht mehr geschafft die Räume richtig eng zu machen und Vohwinkel hat es dann sehr gut ausgespielt.“ Dann kam gewissermaßen die Niklas Dörrier-Show. In nur 17 Minuten erhöhte er den Spielstand mit einem Hattrick auf 5:0. Christian Bialke, sportlicher Leiter des FSV, hatte nach dem Spiel nur lobende Worte für den 22-Jährigen übrig: „Dörrier hat natürlich eine sehr starke Leistung gebracht, aber nicht nur wegen seiner Tore, er war auch sehr gut Defensiv“, erzählt Bialke. Auch Manata durfte ein zweites mal jubeln. Mit dem 6:0-Siegtreffer, setze er seiner Mannschaft noch die Krone auf.

Ein wichtiger erster Spieltag für die Rot-Weißen, und ein lehrreicher für die Gäste aus Cronenberg. Velardi steckt aber keinesfalls den Kopf in den Sand, sein Fazit zum Spiel: „Die erste Halbzeit macht Mut. Da hatten wir auch unsere Möglichkeiten und das Spiel war auf Augenhöhe. Daraus müssen wir einfach die Kraft schöpfen für die nächsten Spiele.“ Sein Gegenüber zeigt sich weiter hungrig, trotz des vielversprechenden Saison-Starts: „Wir nehmen mit, dass wir noch Luft nach oben haben. Wir sind aber sehr glücklich über den klaren Heimsieg zum Start.“

Ein außergewöhnliches Spitzenspiel endet mit einem klaren 6:0-Sieg für den FSV Vohwinkel. Die Landesliga-Absteiger aus dem Wuppertaler-Süden hingegen, fahren bedient wieder nach Hause und werden sich vor den kommenden Herausforderungen nochmal neu sortieren müssen.