Bezirksliga kompakt: Zwölf-Tore-Spektakel in Endingen

Spielszene – Foto: Achim Keller

SG Ihringen/Wasenweiler – SF Oberried 2:4

Die SG Ihringen/Wasenweiler kassierte im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag und unterlag den SF Oberried mit 2:4. Louis Hug brachte die Dreisamtäler in der 21. Minute in Führung und lieferte wenig später die Vorlage zu Nicolas Littichs Treffer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte baute Littich den Oberrieder Vorsprung auf 3:0 aus. Nach dem Seitenwechsel hätte Johannes Dreher das 4:0 auf dem Fuß, er scheiterte aber vom Elfmeterpunkt. Fast im Gegenzug konnte Torsten Schätzle auf 1:3 für die SG verkürzen. Simon Wunderle setzte einen Kopfball zum 4:1 für Oberried, aber Ihringen/Wasenweiler reagierte rasch – Dennis Lippitz traf zum 2:4. Trotz aller Bemühungen beider Seiten blieb es bei diesem Resultat, das für die Gastgeber sogar noch von Nutzen sein sollte: Denn da die Niederlage von Konkurrent Endingen weitaus deutlicher ausfiel, kletterte die SG auf den 14. Tabellenrang. Dieser genügt für den Ligaverbleib, sollten sowohl Landesliga-Vizemeister Gundelfingen/Wildtal als auch Bezirksliga-Vizemeister Glottertal erfolgreiche Aufstiegsrunden bestreiten."