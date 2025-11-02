Bezirksliga-Kompakt: Zehn Tore zwischen Heitersheim und Köndringen

Die Serie des FC Heitersheim in der Bezirksliga ist gerissen. Im Heimspiel gegen den TV Köndringen scheinen die Malteserstädter den vierten Sieg in Folge einzufahren, unterliegen aber klar. Die komplette Übersicht des Spieltags (BZ-Plus).

In der torreichsten Partie des Spieltages zeigte der FC Heitersheim bereits überwunden geglaubte Verhaltensmuster. Nach drei Siegen in Serie und einer 3:0-Führung gegen den TV Köndringen unterlagen die Malteserstädter, weil sie nach dem ersten Gegentreffer zu wenig Resilienz bewiesen. Die Heimelf hätte bereits in der siebten Spielminute in Führung gehen können. Tom Zettl, am langen Pfosten nahezu ungedeckt, setzte den Ball per Kopf ans Lattenkreuz. Als Köndringen in der 16. Minute eine Situation nicht klären konnte, gewann Zettl den zweiten Ball und hämmerte ihn aus spitzem Winkel ins Eck. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Zettl (16.), 2:0 Müller (27.), 3:0 Fuhl (38.), 3:1 Romano (45.+2/FE), 3:2 Kranzer (53.), 3:3 Romano (56./FE), 3:4 Semjon Kern (75.), 3:5, 3:6 Dennis Kern (84., 89.), 4:6 Abubakari (90.+3). Schiedsrichter: Häringer (Umkirch). Zuschauer: 80.