Bezirksliga kompakt: Zehn-Tore-Spektkel beim TuS Winzenheim

Spitzenspiel am Samstagnachmittag: Während in der Bundesliga der Ball rollte, überzeugte auch die SG Weinsheim und sicherte sich mit einem klaren 6:1-Sieg die Tabellenführung. Das Highlight am Sonntag war die Partie zwischen TuS Winzenheim und dem VfL Rüdesheim, die die Winzenheimer nach einem wilden Hin und Her mit 6:4 für sich entschieden. Zwei Platzverweise gab es im Duell zwischen dem TSV Bockenau und TuS Mörschied, das mit einem 2:2-Remis endete. Die SG Fürfeld kam bei der SG Kirn-Sulzbach nicht über ein 0:0 hinaus und liegt nun zwei Punkte hinter der SG Weinsheim zurück. Weiter auf einen Sieg warten muss der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, der im Kellerduell dem SV Oberhausen knapp mit 0:1 unterlag. Aus der Abstiegszone befreite sich die Spvgg. Nahbollenbach mit einem 2:0-Erfolg bei TuS Pfaffen-Schwabenheim. Einen Heimsieg feierte auch der SC Birkenfeld, der die TSG Planig mit 2:0 bezwang.