Ligabericht
Trotz sechs eigener Treffer musste TuS Winzenheim bis zum Schluss auf Sieg Spielen.
Trotz sechs eigener Treffer musste TuS Winzenheim bis zum Schluss auf Sieg Spielen. – Foto: Sebastian Bohr

Bezirksliga kompakt: Zehn-Tore-Spektkel beim TuS Winzenheim

TuS Winzenheim hat gegen Kellerkind VfL Rüdesheim viel Mühe und gewinnt am Ende mit 6:4 +++ SV Oberhausen mit knappem Sieg im Kellerduell +++ SG Fürfeld nur mit Remis in Kirn-Sulzbach

Spitzenspiel am Samstagnachmittag: Während in der Bundesliga der Ball rollte, überzeugte auch die SG Weinsheim und sicherte sich mit einem klaren 6:1-Sieg die Tabellenführung. Das Highlight am Sonntag war die Partie zwischen TuS Winzenheim und dem VfL Rüdesheim, die die Winzenheimer nach einem wilden Hin und Her mit 6:4 für sich entschieden. Zwei Platzverweise gab es im Duell zwischen dem TSV Bockenau und TuS Mörschied, das mit einem 2:2-Remis endete. Die SG Fürfeld kam bei der SG Kirn-Sulzbach nicht über ein 0:0 hinaus und liegt nun zwei Punkte hinter der SG Weinsheim zurück. Weiter auf einen Sieg warten muss der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, der im Kellerduell dem SV Oberhausen knapp mit 0:1 unterlag. Aus der Abstiegszone befreite sich die Spvgg. Nahbollenbach mit einem 2:0-Erfolg bei TuS Pfaffen-Schwabenheim. Einen Heimsieg feierte auch der SC Birkenfeld, der die TSG Planig mit 2:0 bezwang.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 16:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
6
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
0
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
0
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
0
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
Abgesagt

Heute, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
2
2

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
6
4
Abpfiff
+Video

