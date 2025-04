Bezirksliga kompakt: Winterbach und Weinsheim punkten beide souverän

Mainz/Nahe. ​ In der Bezirksliga Nahe spitzt sich der Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt weiter zu. An der Spitze behauptete der SV Winterbach mit einem souveränen 6:0-Sieg gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein seine Führungsposition, während die SG Weinsheim mit einem 5:1-Erfolg gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein den Druck aufrechterhält. Im Tabellenkeller holte der VfL Simmertal mit einem wichtigen 2:0-Sieg gegen den TuS Waldböckelheim wertvolle Punkte im direkten Duell, während die SG Guldenbachtal nach einer 0:2-Niederlage gegen den TSV Bockenau weiter am Tabellenende festhängt. Auch der TuS Waldböckelheim, der VfR Baumholder II, die Spvgg Nahbollenbach und der TSV Bockenau kämpfen weiterhin um den Klassenerhalt.

Die Ergebnisse im Überblick: