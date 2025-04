Bezirksliga kompakt: Waltershofen unterliegt deutlich im Spitzenduell

Der FC Freiburg-St. Georgen kam gegen den Tabellenletzten SV Biengen zu einem standesgemäßen 4:1-Erfolg. Allerdings hielten die Gäste zunächst recht gut mit und hielten die Heimelf von ihrem Tor fern. Erst kurz vor der Pause wurde Matti Roth im Strafraum gefoult, und Fridolin Wernick verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber am Drücker. In der 60. Minute tankte sich Matti Roth bis zur Grundlinie durch und spielte den Ball in den Rückraum, wo in Mathis Gertsen ein treffsicherer Abnehmer bereitstand. Drei Minuten später durfte sich Roth nach zwei Assists auch selbst in die Torschützenliste eintragen, als er nach einem langen Einwurf von Gertsen zum 3:0 einköpfte. Den Schlusspunkt setze Julian Held. Gertsen hatte Jan Nowack in Szene gesetzt, und dessen Ablage verwertete der nach langer Verletzungspause Zurückgekehrte gekonnt zum 4:0.

Tore: 0:1 David Fournier (20.), 1:1 Linus Engler (26.), 1:2 Stefan Trautmann (33.), 1:3 Enrico Romano (67.)

Schiedsrichter: Florian Torn (Bötzingen) – Zuschauer: 200

Besondere Vorkommnisse: Enrico Romano (TV Köndringen) scheitert mit einem Foulelfmeter an Marco Herr (SG Freiamt-Ottoschwanden/25.)

Der TV Köndringen war von Beginn an die dominierende Mannschaft und feierte einen verdienten 3:1-Auswärtssieg. Schon in der dritten Minute musste Marco Herr, der Torwart der SG Freiamt-Ottoschwanden, gegen David Fournier parieren. Einen Freistoß von TVK-Spielertrainer Karsten Kranzer konnte Herr erst im Nachfassen entschärfen. In der 17. Minute verzeichnete die Heimelf ihre erste Chance, als Linus Engler den Ball auf Marian Haas spielte, dessen Querpass jedoch Jonas Schneider vor dem Tor verpasste. Drei Minuten darauf setzte Enrico Romano mit einem schönen Pass Fournier in Szene, der Marco Herr diesmal keine Chance ließ. Köndringen hatte die Möglichkeit zur 2:0-Führung durch Semjon Kern (23.). Gleich darauf wurde Fournier im SG-Strafraum gelegt, aber Enrico Romano scheiterte vom Elfmeterpunkt an SG-Keeper Herr. Mit einem weiten Abschlag setzte Herr sofort Linus Engler in Szene, der die Kugel zum Ausgleich im Gästetor versenkte. Haas hätte die SG in Führung bringen können, setzte den Ball aber übers Tor. In der 33. Minute ging Köndringen erneut in Front: Einen Freistoß von Karsten Kranzer bekam Herr nicht recht zu fassen, und Stefan Trautmann war aus dem Gewusel heraus erfolgreich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verpasste Engler das mögliche 2:2 bei einem Ausgleich. Nachdem Herr mehrfach das 1:3 verhindert hatte, fiel es in der 67. Minute doch noch. Ein langer Ball nach vorne erreichte Fournier, der mit einem Querpass Enrico Romano den Treffer auflegte. Freiamt-Ottoschwanden bäumte sich nochmals auf. Nach einer Ecke von Marian Haas geriet die Direktabnahme von David Böcherer zu zentral (75.). Kurz darauf parierte TVK-Torwart Lukas Storz einen Schuss von Marlo Reinbold, und den Nachschuss von Marian Haas konnte ein Verteidiger vor der Linie klären.