Bezirksliga kompakt: Viele Tore, aber kein Sieger im Verfolgerduell

– Foto: Achim Keller

Im Kaiserstuhl-Abstiegsduell zwischen dem SV Endingen und der SG Ihringen/Wasenweiler machten die Gastgeber Boden gut und stellten mit dem 2:0-Erfolg den Anschluss ans tabellarische Mittelfeld her. Die Endinger – topp eingestellt vom Trainerteam Metzinger/Malenica und begierig, sich von der 0:4-Niederlage in Dottingen reinzuwaschen – rissen die Partie von Beginn an sich, mussten allerdings bereits in der 15. Minute Spielführer Alexander Schillinger verletzungsbedingt auswechseln. Spielertrainer Stipe Malenica wurde aufs Feld geschickt und leitete die Viererkette an. In der 28. Minute erzielte Erdogan Aldemir auf Vorarbeit von Fabian Schillinger das 1:0. Die SG Ihringen/Wasenweiler, die ihrerseits früh wechseln musste, hatte kurz vor der Pause Pech mit einem Pfostentreffer. In der zweiten Halbzeit versuchte der SVE nachzulegen. Aber erst in der 79. Minute führte ein Konter zum 2:0 – Daniel Schüber bediente überlegt Hussein Bazzi, der Gästekeeper Alexander Fuhr mit einem Heber überwand. Alle Infos zu allen Spielen im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Erdogan Aldemir (28.), 2:0 Hussein Bazzi (79.). Schiedsrichter: Ruben Zeitler (Freiburg). Zuschauer: 170.