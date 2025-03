Bezirksliga kompakt: TV Köndringen klettert aus der Abstiegszone

Schon früh zeigte Tabellenführer SV Blau-Weiß Waltershofen auf, in welche Richtung es gehen sollte. Carlo Rösler hatte in der 13. Minute noch Pech mit einem Aluminiumtreffer, zehn Minuten später nutzte er einen Handelfmeter zum 1:0. Gleich darauf erhöhte Rösler auf 2:0: Bei einer Flanke von Philipp Schneider kam Alexander Dorfs, der Keeper des SV Biengen, aus dem Tor, verpasste aber den Ball, und Rösler hatte keine Mühe, den Ball per Kopf im leeren Tor zu versenken. Kurz vor der Pause traf Ricardo Fernandes Rodrigues mit einem herrlichen Schlenzer zum 3:0-Pausenstand. Nach einem Eckstoß verkürzte Djordje Simikic per Kopf für die Gäste, aber Waltershofen antwortete prompt mit dem 4:1 durch David Stählin. Biengen monierte ein vermeintliches vorangegangenes Foul, Schiedsrichter Preinl gab den Treffer jedoch. Mit einer gekonnten Volleyabnahme ließ Stählin das 5:1 folgen, und auf Vorlage von Giulio Capobianco vollendete er seinen lupenreinen Hattrick. Wenige Minuten darauf wurde der SVB durch die Ampelkarte gegen Erich Sautner dezimiert. Waltershofen zeigte sich gnadenlos und ließ zwei weitere Treffer durch David Stählin und Niklas Müller folgen.

Tore: 1:0 Enrico Romano (25.), 2:0 Marco Eble (39.)

Schiedsrichter: David Daniel Ensoll (Freiburg) – Zuschauer: 120

Der TV Köndringen behielt in der wichtigen Partie gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf die Punkte zu Hause und kletterte auf den zwölften Tabellenplatz. Von Beginn an entwickelte sich ein Kampfspiel auf nicht allzu hohem Niveau. Die Gäste von der SG Ihringen/Wasenweiler hielten dagegen, doch gab es letztlich nur wenige Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Freistoß in der 25. Minute erzielte Enrico Romano per Kopf die Führung für die Hausherren. Kurz vor der Pause führte ein weiterer Standard zum 2:0. Nachdem die Gäste nicht entschlossen genug klären konnten, schnappte sich Jonas Haas den zweiten Ball, setzte sich gegen mehrere Gegner durch und bediente Marco Eble, der SG-Keeper Alexander Fuhr keine Chance ließ. In der zweiten Halbzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften nochmals entscheidend durchsetzen.