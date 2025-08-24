Bezirksliga kompakt: TuS Marienborn II kassiert erste Niederlage

Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga begann bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II. Aufsteiger Gau-Odernheim II schlug eine Stunde später den VfL Gundersheim auswärts mit 3:0. Beim Heimspiel gegen den SV Horchheim unterlag TuS Marienborn II mit 1:3 und beendete damit seine bisherige Siegesserie. Der TSV Zornheim, der wie Marienborn zuvor alle drei Spiele gewonnen hatte, musste sich im Duell mit dem TuS Wörrstadt mit einem 3:3 begnügen. BFV Hassia Bingen holte gegen den FSV Saulheim den ersten Dreier, Mombach und Finthen blieben erneut ohne Punkte. Schließlich trennten sich der SKC Barbaros Mainz und der VfR Nierstein 1:1.