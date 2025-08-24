 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
TuS Marienborn II muss bei der Partie gegen den SV Horchheim als Verlierer vom Platz gehen.
TuS Marienborn II muss bei der Partie gegen den SV Horchheim als Verlierer vom Platz gehen. – Foto: Michael Fink - Archiv

Bezirksliga kompakt: TuS Marienborn II kassiert erste Niederlage

Gau-Odernheim II souverän in Gundersheim +++ Hassia Bingen holt sich die ersten drei Punkte +++ Mombach und Finthen bleiben im Tabellenkeller

Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga begann bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II. Aufsteiger Gau-Odernheim II schlug eine Stunde später den VfL Gundersheim auswärts mit 3:0. Beim Heimspiel gegen den SV Horchheim unterlag TuS Marienborn II mit 1:3 und beendete damit seine bisherige Siegesserie. Der TSV Zornheim, der wie Marienborn zuvor alle drei Spiele gewonnen hatte, musste sich im Duell mit dem TuS Wörrstadt mit einem 3:3 begnügen. BFV Hassia Bingen holte gegen den FSV Saulheim den ersten Dreier, Mombach und Finthen blieben erneut ohne Punkte. Schließlich trennten sich der SKC Barbaros Mainz und der VfR Nierstein 1:1.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
1
0
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
0
3
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
3
3
Abpfiff

