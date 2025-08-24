Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
TuS Marienborn II muss bei der Partie gegen den SV Horchheim als Verlierer vom Platz gehen. – Foto: Michael Fink - Archiv
Bezirksliga kompakt: TuS Marienborn II kassiert erste Niederlage
Gau-Odernheim II souverän in Gundersheim +++ Hassia Bingen holt sich die ersten drei Punkte +++ Mombach und Finthen bleiben im Tabellenkeller
Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga begann bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen die TSG Bretzenheim II. Aufsteiger Gau-Odernheim II schlug eine Stunde später den VfL Gundersheim auswärts mit 3:0. Beim Heimspiel gegen den SV Horchheim unterlag TuS Marienborn II mit 1:3 und beendete damit seine bisherige Siegesserie. Der TSV Zornheim, der wie Marienborn zuvor alle drei Spiele gewonnen hatte, musste sich im Duell mit dem TuS Wörrstadt mit einem 3:3 begnügen. BFV Hassia Bingen holte gegen den FSV Saulheim den ersten Dreier, Mombach und Finthen blieben erneut ohne Punkte. Schließlich trennten sich der SKC Barbaros Mainz und der VfR Nierstein 1:1.