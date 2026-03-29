 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Bezirksliga-Kompakt: TuS Bonndorf verspielt Pausenführung

Der FC Gutmadingen dreht hingegen weiter einsam seine Kreise an der Ligaspitze.

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
In der zweiten Hälfte schmilzt der Vorsprung von Christian Feger (am Ball) und dem TuS Bonndorf auf DJK Donaueschingen bis zum finalen 2:2.
In der zweiten Hälfte schmilzt der Vorsprung von Christian Feger (am Ball) und dem TuS Bonndorf auf DJK Donaueschingen bis zum finalen 2:2. – Foto: Wolfgang Scheu

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Gutmadingen

In der Fußball-Bezirksliga hat der TuS Bonndorf einen weiteren Erfolg verpasst. Der FC Gutmadingen dreht hingegen weiter einsam seine Kreise an der Ligaspitze.

FC Gutmadingen – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 3:0 (1:0). Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe die Gastgeber in Führung gingen. Alexander Stein vermochte das SG-Torwart Fabio Gulizia zu überwinden. Neukirch-Gütenbach spielte auch in der zweiten Halbzeit ordentlich mit. In der 63. Minute gelang jedoch Justin Reiser der Treffer zum 2:0. Nun hatte Neukirch-Gütenbach beim Spitzenreiter ein dickes Brett zu bohren. Dies gelang nicht, in der Schlussminute markierte Manuel Huber mit seinem 20. Saisontor das 3:0. Der FCG-Trainer zog das treffende Fazit: "Es war kein glanzvoller Sieg, aber er war ungefährdet." Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Stein (34.), 2:0 Reiser (63.), 3:0 Manuel Huber (90.). SR: Marcel Haberbosch. Zuschauer: 80.