Bezirksliga-Kompakt: TuS Bonndorf verspielt Pausenführung

In der zweiten Hälfte schmilzt der Vorsprung von Christian Feger (am Ball) und dem TuS Bonndorf auf DJK Donaueschingen bis zum finalen 2:2. – Foto: Wolfgang Scheu

FC Gutmadingen – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 3:0 (1:0). Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe die Gastgeber in Führung gingen. Alexander Stein vermochte das SG-Torwart Fabio Gulizia zu überwinden. Neukirch-Gütenbach spielte auch in der zweiten Halbzeit ordentlich mit. In der 63. Minute gelang jedoch Justin Reiser der Treffer zum 2:0. Nun hatte Neukirch-Gütenbach beim Spitzenreiter ein dickes Brett zu bohren. Dies gelang nicht, in der Schlussminute markierte Manuel Huber mit seinem 20. Saisontor das 3:0. Der FCG-Trainer zog das treffende Fazit: "Es war kein glanzvoller Sieg, aber er war ungefährdet." Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.