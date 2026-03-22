Bezirksliga Kompakt: TuS Bonndorf feiert wichtigen Derbysieg

Der Tabellenführer nahm am Samstagnachmittag auf eigenem Platz sofort das Heft in die Hand. Manuel Huber markierte schon nach drei Minuten das 1:0. Die Einheimischen blieben am Drücker, und Benjamin Huber netzte in der 31. Minute zum 2:0 ein. Die SG Marbach/Rietheim agierte zu defensiv und harmlos. Mitte der zweiten Halbzeit erzielte Benjamin Huber seinen zweiten Treffer an diesem Samstagnachmittag. Erst in der Schlussphase wurden die Gäste etwas munterer und kamen auch mal gefährlich vor den Gutmadinger Kasten. Ein Tor vermochte die SG aber nicht zu markieren. "Es war eine einseitige Begegnung, wir haben es versäumt, noch mehr Treffer zu erzielen", sagte FC-Trainer Torsten Ruddies nach dem Schlusspfiff.