Bezirksliga kompakt: TSV Bockenau mit Kantersieg im Kellerduell

Nahe. Den fünften Spieltag der Bezirksliga Nahe eröffnete die Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Birkenfeld bereits am Samstag und setzte sich souverän mit 2:0 durch. Eine Viertelstunde später erwartete die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den TuS Pfaffen-Schwabenheim und verlor 3:4. Der Sonntagsspieltag startete mit der Begegnung SG Guldenbachtal gegen die TSG Planig, die auch nach Abpfiff Tabellenführer blieb (1:2). Der VfL Rüdesheim und die SG Kirn trennten sich mit 2:2, während die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein mit Vierpacker Marcel Beck den SC Idar Oberstein II abspeiste. Ein Kellerduell bestritten der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen den TSV Bockenau. Mit sage und schreibe 8:1 gewann der TSV und sackte seine ersten drei Punkte ein. Im Aufsteigerduell setzte sich die TuS Winzenheim deutlich beim SV Oberhausen mit 6:2 durch - TuS Mörschied und die SG Weinsheim trennten sich 1:1, die Gäste bleiben auf Platz zwei.