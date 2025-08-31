 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der TSV Bockenau setzte mit dem 8:1-Auswärtssieg beim FSV BW Idar-Oberstein ein echtes Ausrufezeichen.
Der TSV Bockenau setzte mit dem 8:1-Auswärtssieg beim FSV BW Idar-Oberstein ein echtes Ausrufezeichen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga kompakt: TSV Bockenau mit Kantersieg im Kellerduell

TSV siegt beim FSV BW Idar-Oberstein mit 8:1 +++ Winzenheim behält im Aufsteigerduell die Oberhand +++ Fürfeld feiert Marcel Beck

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Nahe. Den fünften Spieltag der Bezirksliga Nahe eröffnete die Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Birkenfeld bereits am Samstag und setzte sich souverän mit 2:0 durch. Eine Viertelstunde später erwartete die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den TuS Pfaffen-Schwabenheim und verlor 3:4. Der Sonntagsspieltag startete mit der Begegnung SG Guldenbachtal gegen die TSG Planig, die auch nach Abpfiff Tabellenführer blieb (1:2). Der VfL Rüdesheim und die SG Kirn trennten sich mit 2:2, während die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein mit Vierpacker Marcel Beck den SC Idar Oberstein II abspeiste. Ein Kellerduell bestritten der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen den TSV Bockenau. Mit sage und schreibe 8:1 gewann der TSV und sackte seine ersten drei Punkte ein. Im Aufsteigerduell setzte sich die TuS Winzenheim deutlich beim SV Oberhausen mit 6:2 durch - TuS Mörschied und die SG Weinsheim trennten sich 1:1, die Gäste bleiben auf Platz zwei.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
2
0
Abpfiff

Gestern, 17:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
3
4

Heute, 15:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
2
6
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
1
8
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
5
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
2
2
Abpfiff

Aufrufe: 031.8.2025, 17:39 Uhr
Celine GollanAutor