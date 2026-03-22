Bezirksliga kompakt: Torfestival im Abstiegskampf

Wörrstadt gewinnt das torreiche Abstiegsduell mit 7:3 gegen Fontana Finthen – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Ligaprimus Barbaros Mainz setzte sich beim abstiegsgefährdeten VfL Gundersheim mit 2:0 durch und hält damit den Vorsprung von 16 Punkten auf Platz zwei.

Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Barbaros musste der TSV Mommenheim auch gegen den zweitplatzierten TuS Marienborn eine Niederlage hinnehmen. Durch das 0:2 rutscht Mommenheim auf den sechsten Platz ab.

Hassia Bingen bleibt in der Rückrunde weiterhin sieglos. In einem torreichen Spiel verlor der BFV mit 3:5 gegen Horchheim. Der SVH holte damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und rückt auf Platz drei vor.

Im ebenfalls torreichen Spiel zwischen Mombach und Zornheim setzte sich die Auswärtsmannschaft mit 5:4 gegen das Tabellenschlusslicht durch. Damit kassierte die Schießbude der Liga aus Mombach allein in den letzten 180 Minuten 13 Gegentore. Dabei gelang es Zornheim beinahe, eine 5:0-Führung in der zweiten Halbzeit noch zu verspielen.

Im torreichsten Spiel des Wochenendes setzte sich der TuS Wörrstadt zuhause mit 7:3 gegen den VfL Fontana Finthen durch. Bereits zur Halbzeit führte der TuS mit 4:0. Mit dem Sieg holte Wörrstadt wichtige Punkte im Abstiegskampf und schiebt sich auf Platz zehn.

Der FSV Saulheim setzte seine Serie fort und gewann gegen Nieder-Olm. Damit ist Saulheim nun seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Durch den Sieg zieht der FSV an Mommenheim vorbei und macht das Aufstiegsrennen noch spannender.

Das Mittelfeldduell zwischen Gau-Odernheim und dem SV Guntersblum endete mit einem 2:2-Unentschieden. Damit kann Gau-Odernheim nicht an die Erfolge der vergangenen Spiele anknüpfen.

Der VfR Nierstein verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf: Mit dem 2:1-Sieg über Bretzenheim zieht man an der TSG vorbei und landet einen wichtigen Befreiungsschlag.