 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Bezirksliga kompakt: Torfestival im Abstiegskampf

Wörrstadt mit 7:3-Spektakel im Kellerduell +++ Saulheim bleibt ungeschlagen in der Rückrunde +++ Barbaros schraubt weiter an der perfekten Rückrundernrn

von Redaktion · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Wörrstadt gewinnt das torreiche Abstiegsduell mit 7:3 gegen Fontana Finthen
Wörrstadt gewinnt das torreiche Abstiegsduell mit 7:3 gegen Fontana Finthen – Foto: Michael Wolff (Archiv)

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BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Ligaprimus Barbaros Mainz setzte sich beim abstiegsgefährdeten VfL Gundersheim mit 2:0 durch und hält damit den Vorsprung von 16 Punkten auf Platz zwei.

Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Barbaros musste der TSV Mommenheim auch gegen den zweitplatzierten TuS Marienborn eine Niederlage hinnehmen. Durch das 0:2 rutscht Mommenheim auf den sechsten Platz ab.

Hassia Bingen bleibt in der Rückrunde weiterhin sieglos. In einem torreichen Spiel verlor der BFV mit 3:5 gegen Horchheim. Der SVH holte damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und rückt auf Platz drei vor.

Im ebenfalls torreichen Spiel zwischen Mombach und Zornheim setzte sich die Auswärtsmannschaft mit 5:4 gegen das Tabellenschlusslicht durch. Damit kassierte die Schießbude der Liga aus Mombach allein in den letzten 180 Minuten 13 Gegentore. Dabei gelang es Zornheim beinahe, eine 5:0-Führung in der zweiten Halbzeit noch zu verspielen.

Im torreichsten Spiel des Wochenendes setzte sich der TuS Wörrstadt zuhause mit 7:3 gegen den VfL Fontana Finthen durch. Bereits zur Halbzeit führte der TuS mit 4:0. Mit dem Sieg holte Wörrstadt wichtige Punkte im Abstiegskampf und schiebt sich auf Platz zehn.

Der FSV Saulheim setzte seine Serie fort und gewann gegen Nieder-Olm. Damit ist Saulheim nun seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Durch den Sieg zieht der FSV an Mommenheim vorbei und macht das Aufstiegsrennen noch spannender.

Das Mittelfeldduell zwischen Gau-Odernheim und dem SV Guntersblum endete mit einem 2:2-Unentschieden. Damit kann Gau-Odernheim nicht an die Erfolge der vergangenen Spiele anknüpfen.

Der VfR Nierstein verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf: Mit dem 2:1-Sieg über Bretzenheim zieht man an der TSG vorbei und landet einen wichtigen Befreiungsschlag.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
7
3

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
4
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
2
Abpfiff