Bezirksliga kompakt: Tevfik Ceylan wird zum Matchwinner

Dieser Spieltag hatte es in sich, nicht nur wegen dieser beiden Partien. Auch der 5:4-Sieg des FC Löffingen bie der SG Marbach/Rietheim sorgte für Furore und unterstrich die starke Form der Rothosen in diesem Jahr.

SV Hinterzarten – DJK Villingen 1:4 (1:1). Beide Teams fanden gut in die Partie und erspielten sich hochkarätige Torchancen. Die Keeper konnten sich jeweils auszeichnen Einen Abstimmungsfehler in der DJK-Defensive münzte dann aber Luca Wehrle in das 1:0 um. Mit einem schönen Schuss aus der Drehung gelang Noah Schade noch vor der Pause der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel markierte Schade im Nachschuss die Villinger Führung. Dem SV Hinterzarten unterlief wenig später ein Fehler im Aufbauspiel, und der überragende Schade vermochte sein drittes Tor am Nachmittag zu erzielen. In der 72. Minute markierte Sandro Jock nach einem abgeprallten Ball das 4:1 aus Gästesicht. Damit war die Messe gelesen.





Tore: 1:0 Wehrle (39.), 1:1 Schade (43.), 1:2 Schade (51.), 1:3 Schade (54.), 1:4 Jock (72.). SR: Yannick Erath. ZS: 160.