Bezirksliga-Kompakt: SV Hölzlebruck wird spät bestraft

SG Kirchen-Hausen – FC 07 Furtwangen 1:1 (1:0). Kirchen-Hausen legte eine starke erste Halbzeit hin und führte verdient. "Wir hatten auch die Möglichkeiten für ein weiteres Tor, aber da war der letzte Pass häufig zu ungenau", haderte SG-Coach Berkay Cakici. Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste aus Furtwangen um und liefen die SG weit in deren eigener Hälfte an, sodass die Hausherren verstärkt mit langen Bällen statt mit Kombinationsfußball operierten. Weitere Chancen aufs 2:0 ließen die Kirchen-Hausener liegen, ganz im Gegensatz zum FC, der nach einer knappen Stunde ausglich. Furtwangen übernahm nun die Spielkontrolle und hätte die Partie bei besserer Chancenverwertung sogar noch drehen können. "Wenn man sich die letzte Viertelstunde anschaut, geht das Remis in Ordnung", konstatierte Cakici, der sich gleichzeitig ob der Dominanz seiner Elf im ersten Durchgang auch etwas zerknirscht über die Punkteteilung zeigte.

SV Hölzlebruck – SG Riedöschingen/Hondingen 2:2 (1:1). Hölzlebruck spielte eine gute erste Halbzeit, konnte seine Führung allerdings nicht mit in die Pause nehmen, weil Riedöschingen mit dem Halbzeitpfiff per Foulelfmeter ausglich. Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Hölzlebruck war die aktivere Mannschaft, suchte den Weg nach vorne und belohnte sich mit der erneuten Führung. Jedoch musste sich der SV in der Folge den Vorwurf gefallen lassen, nicht das dritte Tor zu erzielen und damit die Entscheidung in dieser Partie herbeizuführen. Denn wie so häufig im Fußball waren es die Gäste, die den Hölzlebrucker Chancenwucher kurz vor Schluss bestraften.



SG Marbach/Rietheim – FV Tennenbronn 3:2 (1:1). Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen nach einem weitergeleiteten Pressschlag in der elften Minute in Führung. Tennenbronn konnte nach einer Flanke ausgleichen, mit dem 1:1 ging es in die Halbzeit. Nach Wiederbeginn erzielte die SG das 2:1, durch einen Freistoß, der "aus 35 bis 40 Metern an Mann und Maus vorbei ins Tor" rauschte, wie Tennnenbronns Trainer Sebastian von Au schilderte. Von Aus Elf gelang in der Folge die erneute Antwort durch Doppelschütze Stefan Schanz. Doch obwohl die Gäste bis zum Schluss leidenschaftlich verteidigten, reichte es nicht zum Punktgewinn, weil Marbach in der 90. Minute ein drittes Mal erfolgreich war. "Angesichts der kämpferischen Leistung meiner Mannschaft wäre ein Punkt in Ordnung gewesen", haderte von Au.





Tore: 1:0 Coppa (11.), 1:1 Schanz (36.), 2:1 Effinger (48.), 2:2 Schanz (49.), 3:2 Fischer (90.). SR: Baidin. ZS: 200



FV Möhringen – SV TuS Immendingen 4:2 (2:1). "Nach den letzten drei Niederlagen haben es meine Jungs heute gut gemacht", lobte Möhringen-Trainer Bah Sheriff sein Team für die Leistung gegen Immendingen. Im Derby vor gut 300 Zuschauern hätte es schon nach einer Viertelstunde auf beiden Seiten im Gehäuse klingeln können – doch erst in der 26. Minute zappelte der Ball das erste Mal im Netz. Nach dem FV-Doppelschlag konnte Immendingen bis zur Pause immerhin noch verkürzen. Nach dem Seitenwechsel ging es dann wild zu.





Tore: 1:0 Bell (26.), 2:0 Manjang (29.), 2:1 Loosmann (45.), 3:1 Bell (57.), 4:1 Jäger (79.), 4:2 Martin (85.). SR: Pacher. ZS: 300.



FC Bad Dürrheim – FC Löffingen 0:9 (0:4). "Bad Dürrheim hat alles gegeben, aber es war schon ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen", konnte auch Löffingens Trainer Fabian Niederprüm nach dem Kantersieg seiner Mannschaft die unübersehbaren Qualitätsunterschiede beider Teams nicht verhehlen. Die Partie war bereits zur Pause entschieden, auch weil Bad Dürrheim nach nicht einmal einer halben Stunde eine Gelb-Rote Karte gegen sich kassierte. "Wir haben das souverän gemacht, nichts anbrennen lassen und waren aggressiv", lobte Niederprüm.





Tore: 0:1 Trenkle (8.), 0:2 Vogt (12.), 0:3 Laber (40.), 0:4 Baumann (42.), 0:5 Kopp (47.), 0:6 Fehrenbach (50.), 0:7 Kopp (61.), 0:8, 0:9 Benz (78., 90.). SR: Imhof. ZS: 100.



FC Bräunlingen – TuS Bonndorf 1:2 (1:1). Bräunlingen erwischte einen Blitzstart und ging mit der ersten Chance in Führung, auch weil Bonndorf – vollkommen überrumpelt – noch gar nicht adäquat positioniert war. Die Gäste schüttelten sich und kamen auf schwierigem Geläuf zunehmend besser ins Spiel. TuS-Trainer Claudio Andreotti hob insbesondere die "kämpferische Glanzleistung" seiner Elf hervor. "Wir waren in keinem Augenblick besorgt, dass wir das Spiel abgeben." Und in der Tat glich Bonndorf nach einer sehenswerten Kombination vor der Pause aus und drehte die Partie ein paar Minuten nach Wiederanpfiff komplett. "Wir waren klar die bessere Mannschaft", konstatierte Andreotti.





Tore: 1:0 Emminger (1.), 1:1 Thurau (29.), 1:2 Scheu (54.). SR: Haberbosch. ZS: 320.



SG Dauchingen/Weilersbach – FC Pfaffenweiler 0:2 (0:1). Pfaffenweiler ließ zunächst einen Elfmeter ungenutzt und versiebte einige Hochkaräter, bevor der Ball zum ersten Mal im Dauchinger Netz zappelte. "Wir hätten das Spiel früher entscheiden können", wusste Gästetrainer Björn Schlageter. "Das haben wir verpasst, und dann bleibt so eine Partie heiß." Auf holprigem Geläuf hatte Dauchingen in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile, der FC konzentrierte sich vor allem aufs Verteidigen und Umschalten, wobei die Konter nach Ansicht Schlageters "zu fahrig" zu Ende gespielt wurden. "Es war nicht unser bestes Spiel. Aber der Sieg geht in Ordnung ", resümierte Schlageter.





Tore: 0:1 Kärcher (13.), 0:2 Ohlhauser (90.). SR: Doering. ZS: 270.