Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Manuel Birkle steuerte einen Treffer zum 5:1-Sieg des SV Hinterzarten gegen die SG Dauchingen/Weilersbach bei. – Foto: Wolfgang Scheu
Bezirksliga kompakt: SV Hinterzarten mit Auftakt nach Maß
Den Gegner unter Druck setzen, beeindrucken, einschüchtern – und am besten gleich überrennen. So sieht der Idealfall für einen Trainer aus. Vor allem beim ersten Spiel einer Saison, das gleichzeitig auch noch ein Heimspiel ist. Schwer zu sagen, ob Hinterzartens Trainer-Duo Mike Ketterer und Lars Mundinger ihre Mannschaft mit einer derart ungestümen Strategie in das Duell gegen die SG Dauchingen/Weilersbach schickten, doch es sah ganz danach aus. Der HSV legte los wie die Feuerwehr: 1:0, neunte Minute – durch Manuel Tritschler; 2:0, 13. Minute – durch Mika Wehrle; 3:0, 41. Minute – durch Manuel Birkle. Die Partie war damit eigentlich schon entschieden, auch wenn im Fußball fast nichts unmöglich ist.
Tennenbronns Trainer Sebastian von Au: "Wir müssen nur an kleinen Stellschrauben drehen"
Der FV Tennenbronn zeigt sich vom Nicht-Aufstiegs-Drama gut erholt und gewinnt sein Auftaktspiel in der Fußball-Bezirksliga. Trainer Sebastian von Au arbeitet an noch mehr Konstanz bei seinem Team.
Normalerweise braucht man nach einem solchen Erlebnis eine Couch – und einen verständnisvollen Zuhörer. Hinlegen und einfach mal den Schmerz aus der Seele reden. Es war ein Drama, das der FV Tennenbronn erleben musste. An diesem Sonntag, 22. Juni. Mit einem 4:2-Sieg im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga gegen den FC Öhningen-Gaienhofen im Gepäck reisten die Hochschwarzwälder zum Rückspiel an. Dort stand es bis zu 88. Minute 1:1. Alles schien klar für eine unvergessliche Feier. Dann fiel das 2:1 für die Gastgeber. Was soll’s, noch nichts passiert.