Bezirksliga kompakt: SV Hinterzarten mit Auftakt nach Maß

Manuel Birkle steuerte einen Treffer zum 5:1-Sieg des SV Hinterzarten gegen die SG Dauchingen/Weilersbach bei. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Hinterzarten steht nach dem 5:1 zum Saisonstart gegen die SG Dauchingen/Weilersbach auf Rang zwei. Trainer Mike Ketterer spricht von einer Momentaufnahme und will den Erfolg nicht überbewerten.

Sa., 23.08.2025, 16:00 Uhr SV Hinterzarten Hinterzarten SG DauchingenWeilersbach SG DauchingenWeilersbach 5 1 Abpfiff Den Gegner unter Druck setzen, beeindrucken, einschüchtern – und am besten gleich überrennen. So sieht der Idealfall für einen Trainer aus. Vor allem beim ersten Spiel einer Saison, das gleichzeitig auch noch ein Heimspiel ist. Schwer zu sagen, ob Hinterzartens Trainer-Duo Mike Ketterer und Lars Mundinger ihre Mannschaft mit einer derart ungestümen Strategie in das Duell gegen die SG Dauchingen/Weilersbach schickten, doch es sah ganz danach aus. Der HSV legte los wie die Feuerwehr: 1:0, neunte Minute – durch Manuel Tritschler; 2:0, 13. Minute – durch Mika Wehrle; 3:0, 41. Minute – durch Manuel Birkle. Die Partie war damit eigentlich schon entschieden, auch wenn im Fußball fast nichts unmöglich ist. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

