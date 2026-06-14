Bezirksliga kompakt: SV Endingen muss wieder in die Kreisliga A zurück

Die SF Oberried (blaues Trikot) und die SpVgg. Buchenbach lieferten sich zum Saisonabschluss ein intensives Derby, das indes keinen Sieger fand (2:2). – Foto: Achim Keller

Bezirksliga-Meister SG Prechtal/Oberprechtal kam gut aus den Startlöchern und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken schlich sich bei den Einheimischen ein trügerisches Gefühl der Sicherheit ein. Der FV Herbolzheim fand darob besser in die Partie und kam zu hochkarätigen Chancen. Als Pechvogel auf Seiten der Gäste erwies sich Stürmer Felix Mamber, der den Ball dreimal ans Aluminium setzte (24., 33., 44.). In der zweiten Halbzeit erhöhte Robin Dengler auf 2:0. Dies war der Wirkungstreffer, beim FV lief in der Folge nicht mehr viel zusammen, während die SG POP in nahezu regelmäßigen Abständen einnetzte und schließlich einen zu deutlichen Sieg feierte. Später am Abend konnten die Herbolzheimer aufatmen, denn nachdem die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal den Verbandsliga-Aufstieg perfekt gemacht hatte, stand fest: Der FC Waldkirch spielt in der kommenden Saison in der Landesliga, und der FVH bleibt als Tabellen-14. in der Bezirksliga.