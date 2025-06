Bezirksliga kompakt: SV Blau-Weiß Waltershofen holt den Meistertitel

Tore: 0:1 Eray Aydin (11.), 0:2 Benjamin Bierer (15. Foulelfmeter), 1:2 Karsten Kranzer (25. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Ingra (67.)

Schiedsrichter: Leon Arndt (Freiburger FC) – Zuschauer: 270

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Timo Mutschler (90./TV Köndringen/Grobes Foulspiel)

Der SC Reute erwischte den besseren Start und ging nach elf Minuten in Führung. Nach einem Freistoß von Kapitän Ali Hassoun köpfte Eray Aydin ein. Auch am 0:2 war Hassoun beteiligt: An ihm wurde das Foul begangen, das mit einem Elfmeter geahndet wurde. Benjamin Bierer verwandelte sicher. In der 25. Minute gab es einen umstrittenen Strafstoß für den TV Köndringen. Die Gäste bezweifelten, dass sich Manuel Ingra dabei innerhalb des Sechzehnmeterraum aufgehalten hatte. TVK-Spielertrainer Karsten Kranzer verwandelte den Elfmeter sicher zum Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause kam Stefan Trautmann nach einem Freistoß zum Kopfball, setzte den Ball aber knapp am Reutemer Tor vorbei. In der 67. Minute flankte Semjon Kern den Ball in den Strafraum, Ingra legte per Kopf ab auf David Fournier, erhielt den Ball sofort zurück und versenkte ihn zum 2:2 im Tor. Die Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. In der 77. Minute hatte Fournier den Siegtreffer auf dem Fuß, sein Schuss aufs kurze Eck wurde aber von Gästetorwart Simon Bauer geklärt. In der Schlussphase sah TVK-Kapitän Timo Mutschler nach einem harten Einsteigen die Rote Karte.