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Bezirksliga-kompakt: SV Au-Wittnau dreht 0:3 gegen FC Denzlingen II
Der TV Köndringen krönte die Englische Woche mit dem 4:1-Sieg beim Freiburger FC II. FC Denzlingen II unterlag beim SV Au-Wittnau trotz 3:0-Führung mit 3:5 und muss Rang zwei für Glottertal
Freiburger FC II – TV Köndringen 1:4
Die Begegnung zwischen dem Freiburger FC II und dem TV Köndringen verlief zunächst ausgeglichen. Beide Teams lauerten auf ihre Chancen. Die Heimelf startete einige vielversprechende Aktionen, der Torerfolg blieb ihr in der ersten Halbzeit indes versagt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.