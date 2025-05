Bezirksliga kompakt: Spitzenreiter SV Aasen hält Verfolger auf Distanz

Michael Schübel brachte den Außenseiter aus Hölzlebruck in der zwölften Spielminute in Front. Furtwangen fand erst allmählich ins Spiel. In der 41. Minute bekam der Favorit einen Foulelfmeter zugesprochen, als Tim Geiger zu spät dran war. Florian Kaltenbach behielt vom Punkt gegen SV-Torwart Johannes Schwab die Nerven. Dennis Ank markierte in der zweiten Halbzeit nach schöner Vorabeit von Timo Wagner die Gästeführung. Den Sack zu machte Alexander Knisch mit seinem Tor in der 78. Spielminute, das er nach Zuspiel von Ank markierte. "Wir haben uns schwer getan, aber unterm Strich verdient gewonnen. Hölzlebruck hatte zwar auch viele Chancen, wir aber noch mehr", sagte FCF-Trainer Pietro Morreale nach dem Schlusspfiff.

Auf dem kleinen Platz in Hondingen versuchten beide Teams, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Riedöschingen/Hondingen wurde vor allem durch Standards gefährlich. In der 41. Minute markierte Tobias Zolg nach einem Eckball das 1:0. In der zweiten Halbzeit musste DJK-Keeper Marco Schwind zwei Glanzparaden zeigen, um sein Team im Spiel zu halten. In der 80. Minute glich Villingen zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient aus. Noah Schade traf nach einer Ecke zum 1:1. Der Punkt nützt der DJK Villingen im Abstiegskampf mehr als der SG Riedöschingen/Hondingen, so bleiben die Villinger in der Tabelle vor der Spielgemeinschaft.

In dem Kellerduell war die SG Kirchen-Hausen das deutlich bessere Team. Der Tabellenvorletzte siegte beim Letzten völlig verdient. Zunächst war die Partie noch ausgeglichen. Andy Krukenberg brachte die Spielgemeinschaft aber in der 36. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel waren die Kicker aus Kirchen-Hausen klar überlegen. Qazim Sulejmani traf in der 54. Minute zum 2:0. Sulejmani war es auch, der in 78. Minute zum Endstand einnetzte.

Spitzenreiter Aasen ließ gegen Hinterzarten nichts anbrennen. Tevfik Ceylan brachte die Einheimischen schon in der neunten Minute mit einem verwandelten Elfmeter in Führung. Aasen machte Druck, Hinterzarten versuchte dagegenzuhalten. Dirk King vermochte aber in der 36. Minute zu erhöhen. Frederik Edbauer traf in der 48. Minute zum 3:0. Dann wieder Elfmeter für Aasen. Diesmal durfte Andreas Albicker ran und gegen Torwart Mirco Steiert einschieben. Ceylan mit seinem zweiten Tor (59.) und Paul Hall mit seinem Treffer in der Schlussminute machten den Deckel auf die einseitige Partie.

Geisingen konnte im Kampf um den Klassenerhalt einen ganz wichtigen Dreier einfahren. Zunächst ging aber Marbach/Rietheim durch Gerd Müller in Front (5.). In der 18. Minute waren die Gäste nach einem Eckball erfolgreich, Omar Manjang glich per Kopfball aus. Maximilian Moser markierte in der 32. Minute mit einem platzierten Schuss die Geisinger Führung. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Niclas Finkbeiner zum 2:2. Die Gastgeber machten in der zweiten Halbzeit mächtig Druck, trafen aber das Tor nicht. Das Siegtor markierte stattdessen Geisingen. Moser war in der 78. Minute nach einem Konter erfolgreich.



Tore: 1:0 Müller (5.), 1:1 Manjang (18.), 1:2 Moser (32.), 2:2 Finkbeiner (41.), 2:3 Moser (78.). SR: Yannick Erath. ZS: 180.

Den besseren Start erwischten die Gäste. Silas Vogt markierte in der achten Minute – allerdings aus abseitsverdächtiger Position – das Führungstor. Nach einer halben Stunde bekam Bonndorf einen Elfmeter zugesprochen. Niklas Bernhart traf vom Punkt zum 1:1. In der 36. Minute zeigte Löffingen einen schönen Angriff, den Vogt mit der 2:1-Gästeführung abschloss. Postwendend markierte jedoch Jannik Thurau den Ausgleich. Doch Vogt stand erneut goldrichtig und erzielte noch vor dem Pausentee sein drittes Tor am Nachmittag. "Es war eine unglückliche Niederlage, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Wir hatten aber durchaus Probleme mit den langen Bällen der Löffinger. In der zweiten Halbzeit waren wir jedoch die klar bessere Mannschaft, da hatte Löffingen keine Chance mehr", behauptete Bonndorfs Coach Claudio Andreotti. Die Negativserie des TuS hält an, nun steht das ambitionierte Team nur noch auf Rang acht.



Tore: 0:1 Vogt (8.), 1:1 Bernhart (30., per Elfmeter), 1:2 Vogt (36.). 2:2 Thurau (37.), 2:3 Vogt (45.). SR: Jakob Honold. ZS: 290.

Die Zuschauer in Tennenbronn sahen zwei verschiedene Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten hielt die SG Dauchingen/Weilersbach sehr gut mit, im zweiten Durchgang spielten nur noch die Einheimischen. Marcel Krezalek brachte die Gäste in der 13. Minute verdient in Front. Zwei Zeigerumdrehungen weiter gelang den Hausherren durch Yannick Richter der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit machte der Favorit Druck. Lohn war nach einer Stunde Spielzeit das 2:1 durch Manuel Hilser. In der 77. Minute traf Stefan Schanz zum 3:1. Den Endstand markierte Lucas Maier-Juranek in der Schlussminute.



Tore: 0:1 Krezalek (13.), 1:1 Richter (15.), 2:1 Hilser (60.), 3:1 Schanz (77.), 4:1 Maier-Juranek. SR: Silas Haselberger. ZS: 250.