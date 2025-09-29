Bezirksliga-Kompakt: Spitzenreiter Fautenbach stolpert in Seelbach

Mal wie ein Hausmeister, dann wieder wie ein Weltmeister – was ist los beim FSV Seelbach? Zeigte sich die Elf um Trainer Christoph Lawicki vorige Woche in Ettenheim völlig indisponiert, kegelten die Schuttertäler nun den SV Fautenbach von der Tabellenspitze und brachten ihm die erste Saisonniederlage bei. Nach torloser erster Hälfte fanden die Seelbacher in die Spur und gingen durch Lukas Schäfer, Devin Eichler und Maliq Berisha innerhalb von 17 Minuten mit 3:0 gegen die sprachlosen Acherner in Führung. Cheikh Camara setzte der Veranstaltung drei Minuten vor Schluss die Krone auf, zuvor hatte Sascha Raz auf 1:3 verkürzt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.