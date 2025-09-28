 2025-09-26T13:47:28.965Z

Mit dem 1:1 Remis auswärts bei der SG Fürfeld verteidigt die SG Weinsheim die Tabellenführung
Mit dem 1:1 Remis auswärts bei der SG Fürfeld verteidigt die SG Weinsheim die Tabellenführung – Foto: Sebastian Bohr

Bezirksliga kompakt: Spitzenduell endet mit Remis

SG Weinsheim verteidigt mit Remis die Tabellenführung +++ TSG Planig rauscht mit 4:1-Sieg an der SG Fürfeld vorbei auf Platz zwei +++ SG Merxheim, TuS Mörscheid und SC Idar-Oberstein II gewinnen zu Hause deutlich

Nahe. Der Spieltag stand im Zeichen des Gipfeltreffens: Dort konnte die SG Weinsheim nach dem 0:1 Rückstand zur Pause noch den Ausgleichstreffer erzielen und die Tabellenführung verteidigen. Nutznießer des Remis ist die TSG Planig, die zu Hause gegen den SV Oberhausen mit 4:1 gewann und auf Platz zwei springt. Ebenfalls auf heimischen Rasen überzeugen konnte die SG Merxheim, TuS Mörschied und der SC Idar-Oberstein II, die ihre Spiele deutlich gewinnen konnten. Der SC Birkenfeld musste die zweite Halbzeit in Unterzahl agieren und kassierte binnen sechs Minuten nach Wiederanpfiff den Gegentreffer zur 1:2 Niederlage. Trotz Unterzahl nach 37 Minuten gelang dem TuS Winzenheim auswärts bei der SpVgg Nahbollenbach per Elmeter der 2:2-Ausgleichstreffer. Das Kellerduell zwischen dem VfL Rüdesheim und dem TSV Bockenau endet torlos.

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
4
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
5
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
6
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
6
2
Abpfiff

