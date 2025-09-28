Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit dem 1:1 Remis auswärts bei der SG Fürfeld verteidigt die SG Weinsheim die Tabellenführung – Foto: Sebastian Bohr
Bezirksliga kompakt: Spitzenduell endet mit Remis
SG Weinsheim verteidigt mit Remis die Tabellenführung +++ TSG Planig rauscht mit 4:1-Sieg an der SG Fürfeld vorbei auf Platz zwei +++ SG Merxheim, TuS Mörscheid und SC Idar-Oberstein II gewinnen zu Hause deutlich
Nahe. Der Spieltag stand im Zeichen des Gipfeltreffens: Dort konnte die SG Weinsheim nach dem 0:1 Rückstand zur Pause noch den Ausgleichstreffer erzielen und die Tabellenführung verteidigen. Nutznießer des Remis ist die TSG Planig, die zu Hause gegen den SV Oberhausen mit 4:1 gewann und auf Platz zwei springt. Ebenfalls auf heimischen Rasen überzeugen konnte die SG Merxheim, TuS Mörschied und der SC Idar-Oberstein II, die ihre Spiele deutlich gewinnen konnten. Der SC Birkenfeld musste die zweite Halbzeit in Unterzahl agieren und kassierte binnen sechs Minuten nach Wiederanpfiff den Gegentreffer zur 1:2 Niederlage. Trotz Unterzahl nach 37 Minuten gelang dem TuS Winzenheim auswärts bei der SpVgg Nahbollenbach per Elmeter der 2:2-Ausgleichstreffer. Das Kellerduell zwischen dem VfL Rüdesheim und dem TSV Bockenau endet torlos.