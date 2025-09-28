Bezirksliga kompakt: Spitzenduell endet mit Remis

Nahe. Der Spieltag stand im Zeichen des Gipfeltreffens: Dort konnte die SG Weinsheim nach dem 0:1 Rückstand zur Pause noch den Ausgleichstreffer erzielen und die Tabellenführung verteidigen. Nutznießer des Remis ist die TSG Planig, die zu Hause gegen den SV Oberhausen mit 4:1 gewann und auf Platz zwei springt. Ebenfalls auf heimischen Rasen überzeugen konnte die SG Merxheim, TuS Mörschied und der SC Idar-Oberstein II, die ihre Spiele deutlich gewinnen konnten. Der SC Birkenfeld musste die zweite Halbzeit in Unterzahl agieren und kassierte binnen sechs Minuten nach Wiederanpfiff den Gegentreffer zur 1:2 Niederlage. Trotz Unterzahl nach 37 Minuten gelang dem TuS Winzenheim auswärts bei der SpVgg Nahbollenbach per Elmeter der 2:2-Ausgleichstreffer. Das Kellerduell zwischen dem VfL Rüdesheim und dem TSV Bockenau endet torlos.