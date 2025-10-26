Björn Hensler (rechts) vom SV Hinterzarten war gegen die SG Marbach/Rietheim unermüdlich im Einsatz. – Foto: Wolfgang Scheu

Bezirksliga-Kompakt: Spätes Gegentor für den SV Hinterzarten Heimniederlagen setzte es für den SV Hinterzarten und die Fußballer des TuS Bonndorf. Verlinkte Inhalte Bezirksliga SW SBFV

Der FC Gutmadingen bleibt weiter Ligaspitze. Im Duell der Landesligaabsteiger setzten sich die Schwarz-Gelben in der Fußball-Bezirksliga bei der DJK Donaueschingen mit 3:1 durch. Alle Infos, alle Spiele (BZ-Plus)

Der FC Furtwangen bleibt in der Bezirksliga weiter ungeschlagen. Zum dritten Mal in dieser Spielzeit ging der Tabellenzweite beim 1:1 in Villingen aber nicht als Sieger vom Feld. Besser ist nur die Bilanz des FC Gutmadingen, der im zehnten Anlauf nach dem 3:1 bei der DJK Donaueschingen zum neunten Mal jubeln durfte. Heimniederlagen setzte es für den SV Hinterzarten und die Fußballer des TuS Bonndorf.



DJK Donaueschingen – FC Gutmadingen 1:3 (1:1). Der Tabellenführer setzte sich am Samstagnachmittag bei der DJK Donaueschingen verdient durch. Manuel Huber brachte den Favoriten bereits in der zehnten Spielminute nach einem Torwartfehler von Robin Karcher in Führung. In der 17. Minute bekam die DJK einen Foulelfmeter zugesprochen. Ömer Cil münzte diesen in das 1:1 um. Nikos Heupel und Aron Baumeister ließen dann gute Chancen für Donaueschingen liegen. In der zweiten Halbzeit hatte Gutmadingen immer mehr Ballbesitz. Manuel Huber stellte in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor am Nachmittag auf 2:1 aus Gästesicht. Julian Reiser vollendete einen Konter zum 3:1-Endstand.